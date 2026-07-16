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Enzo Fernández sigue burlándose de la afición inglesa

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Un jugador del Chelsea provocó a los ingleses.

Enzo Fernández, centrocampista de Argentina, siguió provocando a la afición inglesa tras contribuir a la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el miércoles en Atlanta.

Fernández marcó el 1-1 en el 85’ tras pase de Messi, cuando Inglaterra ya vislumbraba la final.

Tras marcar, el centrocampista argentino se dirigió a la afición inglesa llevándose las manos a las orejas, una celebración que ha generado polémica, según la cadena francesa «RMC».

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Fernández, del Chelsea, siguió la provocación en Instagram con una foto junto a Messi y Paredes riendo y el mensaje: «Los días más felices».

Acompañó la publicación con la canción «Wonderwall» de Oasis, coreada por los aficionados ingleses y asociada a las celebraciones de los «Tres Leones» en el Mundial.

Ahora Fernández se centra en la final del domingo contra España, con la que Argentina busca su segundo título consecutivo.

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