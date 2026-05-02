«Enfurecida discusión entre Maurice Steijn y Martins Indi»

Las relaciones en el Sparta Rotterdam están muy tensas tras un fuerte enfrentamiento entre el entrenador Maurice Steijn y el capitán Bruno Martins Indi. Según Hugo Borst —bien informado sobre el Kasteelclub—, recientemente ha habido chispas en el vestuario.

Borst lo confirma en De Eretribune, de ESPN: «Hablaba en el pasillo con alguien que sabe todo y me dijo: “Qué pena, ¿verdad? Que Martins Indi y Steijn estén peleados”».

El periodista subrayó que no se ha tratado de una simple diferencia de opiniones. «Sí, realmente han tenido un encontronazo en el vestuario», afirma de forma elocuente.

Martins Indi, capitán del Sparta, era titular indiscutible hasta que el 5 de abril, frente al NAC, fue sustituido en el descanso. Desde entonces ha permanecido en el banquillo ante PSV y Telstar. Tras el duelo con el PSV, Steijn habló de «decisión táctica».

Martins Indi perdió la titularidad ante Teo Quintero y, aun cuando el colombiano fue sancionado contra el Telstar, no volvió al once; Steijn prefirió al joven Giannino Vianello.

Borst recuerda que, con Martins Indi en el campo, el equipo encadenó diez partidos sin encajar gol y lo considera uno de los mejores de la temporada.

Además, el rendimiento del equipo ha caído: «El Sparta solo ha ganado uno de los últimos diez partidos», concluye Borst, «y eso es una pena, porque podría haber logrado más».