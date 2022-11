En vivo y directo: cómo ver la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 ya está aquí. El torneo más prestigioso a nivel de selecciones da comienzo este domingo 20 de noviembre en el primer Mundial de fútbol que no tendrá lugar entre los meses de junio y julio.

¡Hasta aquí! ¡Finaliza la ceremonia inaugural!

Se termina la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. La primera ceremonia inaugural en la historia de los Mundiales, algo similar a lo que se suele realizar en los Juegos Olímpicos.

Fuegos artificiales en Jor

Momento para un nuevo desfile de mascotas tras el discurso del jefe de estado Qatarí. Están formando el logo del Mundial en pleno estadio a la vez que lanzan fuegos artificiales a las afueras.

¡Momento para Jung Kook!

BTS y Fahad Al Kubaisi toman el protagonismo en la ceremonia inaugural

Mascotas y canciones del Mundial

Bonito homenaje de Qatar con un desfile de las diferentes mascotas de los Mundiales de fútbol y las algunas estrofas de algunas de las canciones de los últimos Mundiales.

Luces, banderas y músuca

El momento más colorido de la ceremonia inaugural. Ondean las banderas de los 32 países y cantan canciones típicas de cada país. "Yo soy español, yo soy español", se ha llegado a cantar de manera breve. Enseguida saltarán al terreno de juego las 32 camisetas del Mundial.

Momento para el tradicional baile qatarí

Hombres y mujeres cantan al únisono ante un Estadio Al Bayt en silencio. "Queremos lanzar un mensaje de júbilo, de esperanza y de respeto", dice Morgan Freeman.

Morgan Freeman dirige la ceremonia inaugural

El reputado actor se encuentra en el centro de la ceremonia realizando un discurso de integración.

¡Arranca la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022!

La ceremonia arranca con un vídeo de un viaje del tiburón ballena al Al Bayt, el escenario del partido inaugural.

¡Menos de una hora para que arranque la ceremonia!

¡Hora y media para que arranque la ceremonia de inauguración!

En Qatar ya presentan la ceremonia inaugural. En pocos minutos podremos ver desde el Estadio Al Bayt de Jor las primeras imágenes del Mundial Qatar 2022

