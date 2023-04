El Xeneize volvía a jugar pésimo y caía como local una vez más, el público explotó y lo dio vuelta con gol de Varela en el minuto 98.

Las noches de Copa Libertadores se viven de manera especial en La Bombonera. Para Boca, la séptima es una obsesión que estuvo muy cerca de sufrir un golpe durísimo, pero la explosión de los hinchas contra los jugadores sirvió como combustible para que aparezca cierta vergüenza deportiva y consiga revertir un resultado que parecía catastrófico.

Nadie puede espantarse, ni Jorge Almirón con sus apenas tres partidos como DT del Xeneize, si se dice que el equipo juega mal. Porque no se trata de fealdad. Es decididamente malo. En los ataques, en los retrocesos, en la defensa. No hay punto que se pueda destacar, más que una aparición esperadísima: la de Valentín Barco, que jugó como si tuviera 100 partidos internacionales y era su debut con 18 años. Pero el Colo no puede ser más que un lateral izquierdo.

Y Deportivo Pereira, en su primer viaje fuera de Colombia, se sacó rápido la timidez y aprovechó los espacios para atacar de forma directa. De hecho, tuvo una jugada clara que exigió a Romero y, a la salida del tiro de esquina, encontró el gol de Quintero pero fue anulado por falta en el área.

El segundo tiempo parecía revitalizar a Boca, que probó con Sebastián Villa de afuera, pero rápidamente se desinfló y la Furia Matecaña esta vez no dejó pasar la chance y, luego de una jugada bien construida, Fory sacó un remate de zurda inatajable que detonó el grito de guerra: "Jugadoooreees, la c... de su madre...".

Con La Bombonera en llamas, Advíncula fue el primer bombero cuando sacó un inesperado zurdazo que se clavó al ángulo. Y con el envión del empate, la claridad la aportó Barco, que en lugar de tirar un centro "a la olla" en el minuto 98, levantó la cabeza y le puso la pelota a Varela, para que ponga a la carrera el 2-1 final.

En este nivel, Boca está muy lejos de ser candidato, pero vale remarcar que una victoria de esta manera podría ser el cimiento que necesita Jorge Almirón para poder edificar el equipo que quiere y con una certeza: Valentín Barco entró para no salir más.

¡GOL DE BOCA! Y a los 98, llegó el centro del Colo Barco, la gran figura, para que Varela ponga la cabeza



¡GOL DE BOCA! En el peor momento, Advíncula la clavó de zurda en el ángulo



¡Jugadoooreees! La Bombonera explota contra el equipo que no levanta cabeza



¡GOL DE PEREIRA! La armaron por la derecha y el espacio apareció en la izquierda para el remate cruzado de Fory



¡Se salvó Boca! Quiero ponía el sorpresivo gol de Pereira de cabeza, pero el árbitro fue al VAR y vio una falta previa



Y así va Deportivo Pereira, por el batacazo



El once confirmado del Xeneize, con la presencia de Villa



Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Boca Juniors enfrenta a Deportivo Pereira en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 en La Bombonera.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Boca Juniors - Deportivo Pereira FECHA Martes 18 de abril ESTADIO La Bombonera - Buenos Aires, Argentina HORARIO 21:00 (ARG, BRA), 20:00 (CHI) 19:00 (COL), 18:00 (MEX) y 17:00 (PT) y 20:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El encuentro entre el Xeneize y la Furia Matecaña será transmitido en Argentina y Chile por Fox Sports. En México, Colombia y el resto de Sudamérica estará disponible a través de la señal de ESPN. Finalmente, en Estados Unidos por beIN Sports.

En streaming se podrá seguir en México y Sudamérica a través de Star+.

PAÍS CANAL Argentina 106 (Cablevisión), 101 y 1013 (TeleCentro), 605 y 1605 (DirecTV) Chile VTR: 166 (SD) - 860 (HD), DTV: 604 (SD) - 1604 (SD) Colombia 510-512 (Claro TV), 28-30 (Tigo) México 548/551 - 1548/1551 (Sky), 895-896 (Izzi), 558/561 (Total Play) Estados Unidos beIN 860-861 (DishLatino)

FORMACIONES

BOCA JUNIORS

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Sebastián Villa, Darío Benedetto, Norberto Briasco. DT: Jorge Almirón.

DEPORTIVO PEREIRA

Aldair Quintana; Juan Pablo Zuluaga, Juan Quintero, Carlos Ramírez, Geisson Perea, Jimer Fory; Jhonny Vásquez, Yilmar Velázquez, Johan Bocanegra; Arley Rodríguez y Ángelo Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo.