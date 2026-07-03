En vídeo... ¡Un error arbitral priva a la selección española de un gol válido!

El árbitro sueco Glenn Niberg mostró firmeza y serenidad, pero también errores decisivos. Por ello, la red «Archivo Far», especializada en arbitraje, le dio un «aprobado por los pelos» tras dirigir el España-Austria del Mundial 2026.

La red le otorgó 5,0 de 10, pues, pese a una actuación mayormente buena, anuló un gol legal de Marc Cucurella en la primera parte.

El informe destaca su serenidad y sentido del humor, que ayudaron a mantener la fluidez del juego.

Sin embargo, anuló un gol legal de Cocorela al considerar, erróneamente, que Pau Kubarsi había cometido falta al portero austriaco.

Pese a ello, la cadena le otorgó el aprobado por su capacidad para controlar el partido y gestionar la presión, aunque advirtió que errores así pueden decidir un Mundial.