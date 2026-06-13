En vídeo: Marruecos castiga a Brasil con un gol de Díaz

La selección marroquí dominó desde el inicio a Brasil en el partido de este domingo, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial.

Los Leones del Atlas presionaron desde el primer minuto buscando un gol tempranero que desbaratara los planes del rival.

Marruecos creó varias ocasiones, pero se encontró con una defensa brasileña sólida.

Brasil respondió con un centro perfecto de Vinicius Junior en el 13’, pero el balón se paseó ante Igor Thiago sin que llegara a rematar.

Marruecos aprovechó el error y, tras un pase magistral de Ibrahim Díaz, Ismail Saibari marcó el 1-0 en el 21’.

Cabe recordar que Saibari fue galardonado como mejor jugador de la liga holandesa 2025-2026 tras su destacada actuación con el PSV Eindhoven.