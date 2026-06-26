En vídeo: Francia aplasta a los vikingos sin Deschamps

Francia lidera su grupo en el Mundial 2026 tras golear 4-1 a Noruega en la última jornada.

Los «Gallos» dominaron desde el inicio y mostraron su candidatura al título con un ataque que desarmó a los «Vikingos» y les clasificó con antelación.

Ousmane Dembélé, en una noche histórica, marcó dos goles que evocaron a los grandes delanteros franceses, mientras Didier Deschamps ausentaba por el fallecimiento de su madre.

Dembélé abrió el marcador en el 7 tras asistencia de Kylian Mbappé, marcó el segundo en el 20 con otra de Mbappé, y Thelonious Aasgaard recortó para Noruega en el 21 tras pase de Andrés Schildrup.

Dembélé completó su hat-trick en el 32 tras pase de Tchouaméni, y ⁨Désiré Doué⁩ marcó el cuarto (90+4) tras asistencia de ⁨Bradley Barcola⁩.

Francia, primera del grupo, jugará ante Suecia, tercera del Grupo F, y Noruega, segunda, se medirá a Costa de Marfil en dieciseisavos.

Primera parte: Dembélé entra en la historia de Francia

Francia empezó con fuerza: un potente disparo de Mbappé golpeó el larguero. La defensa francesa despejó sin problemas una jugada noruega en su área.

En el 7, Dembélé abrió el marcador tras asistencia de Mbappé, con un disparo raso desde el área.

Larsson respondió con un disparo alto y Mbappé probó desde la izquierda, aunque el portero noruego despejó con apuros.

En el 20’, Dembélé firmó el 0-2 con un zurdazo desde fuera del área tras otro pase de Mbappé.

En el 21, Thelonious Aasgaard recortó distancias para Noruega con un gran disparo desde el centro del área, tras asistencia de Andreas Schieldrup: 1-2.

Noruega respondió con una jugada por la izquierda que Upamecano cortó antes de que llegara a Larsson.

En el 32’, Ousmane Dembélé completó su hat-trick al recibir un pase de Aurélien Tchouaméni y disparar con la izquierda desde el centro del área, batiendo la esquina inferior izquierda. El 1-3 cerró la primera parte.

Segunda parte: Minian impide que Noruega marque

La segunda parte comenzó con fuerza para Noruega, que obtuvo un penalti en los primeros minutos.

Jørgen Strand Larsen lanzó el penalti con un potente disparo con la derecha hacia la esquina inferior derecha, pero el portero Mike Maignan lo detuvo con gran maestría, privando a Noruega de la oportunidad de adelantarse en el marcador.

La selección francesa siguió atacando y Kylian Mbappé rozó el gol con un disparo desde dentro del área que se marchó por encima de la portería noruega.

En el 65, Mathis Cherki entró por Michael Olis y, poco después, Bradley Barcola reemplazó a Ousmane Dembélé.

Mbappé buscó rematar los centros, sin éxito. Oscar inquietó con sus regates y pases en profundidad.

Aurélien Tchouaméni vio la amarilla por una falta dura, y la presión noruega siguió con Óscar, que falló una ocasión clara tras una intervención de Upamecano.

Francia mantuvo su solidez defensiva y frenó los intentos noruegos, pese a la insistencia de sus centrocampistas.

La primera parte terminó con un contraataque francés que Barkola, desde un ángulo cerrado, mandó a córner.

En los minutos finales ambos equipos buscaron la portería rival, pero el marcador no se movió hasta la aparición de Desiré Doi.

En el 90+4, Doi se elevó y cabeceó un centro de Barkola al ángulo derecho.

El cuarto tanto sentenció el partido y selló el liderato de Francia.