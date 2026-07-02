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En vídeo: exestrella egipcia sorprende a Marruecos al预見“恐怖”加拿大出线

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
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Marruecos
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Hossam Hassan, exjugador de Egipto, prevé que Canadá elimine a Marruecos y pase a cuartos del Mundial.

En el programa ON TARGET de ON Sport, afirmó: «Espero que pase Marruecos, pero Canadá es muy fuerte».

Y añadió: «La selección de Canadá da mucho miedo, y nadie se ha dado cuenta de ello todavía en este Mundial».

Añadió que Canadá sufrirá ante Marruecos, pero el encuentro no será fácil.

Añadió que Marruecos ha superado el miedo a los partidos grandes gracias a sus jugadores europeos.

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Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

También pronosticó la clasificación de Brasil sobre Noruega y de Suiza sobre Argelia.

Concluyó: «Para mí, Francia es la principal candidata al título».

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