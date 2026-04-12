En vídeo: El Magreb de Fez vence al Wydad con un golazo

El Wydad de Casablanca perdió 1-0 ante el Magreb de Fez el domingo en la 15.ª jornada de la Liga Profesional de Marruecos.

El marcador se mantuvo a cero hasta el minuto 80, cuando Idris El Jebali anotó de rabona.

El Wydad no igualó el marcador y el encuentro terminó con la victoria del Magreb Fez.

El Magreb Fez alcanzó provisionalmente el liderato con 31 puntos, mientras que el Wydad se quedó cuarto con 30.

El técnico francés Patrice Carteron aún no ha logrado su primera victoria con el Wydad.

Cartierón ha dirigido al Wydad en tres partidos: derrota ante el Fath Rabat, derrota frente al Magreb Fez y empate contra el Difaâ El Jadidi.

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