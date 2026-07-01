En vídeo: El gol de Diara da a Senegal un récord africano

Habib Diara abrió el marcador para Senegal en el minuto 24 del partido contra Bélgica, disputado este miércoles en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, manteniendo el poderío ofensivo de los «Leones de la Teranga».

Con este tanto, Senegal suma 9 goles en el torneo, nuevo récord africano en una sola edición, según la red francesa «stats foot».

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Además, Habib Diara (22 años y 179 días) se convirtió en el goleador más joven de una selección africana en la fase eliminatoria de la historia del Mundial.









Senegal avanzó a dieciseisavos tras quedar tercera en el Grupo I con 3 puntos, mientras que Bélgica lideró el Grupo G con 5.

El ganador de este duelo se medirá en octavos al vencedor del Estados Unidos-Bosnia.







