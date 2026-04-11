En vídeo: El Ejército Real vence al Nahda Berkane

El Real Ejército avanzó hacia la final de la Liga de Campeones de África tras ganar 2-0 al Nahda Berkane en la ida de semifinales, el sábado por la noche.
La primera parte terminó 0-0.
En la segunda parte, Ahmed Hamoudan abrió el marcador en el 58'.
Khalid Aït Ourkhan sentenció con un potente disparo en el 80.
El Renaissance Berkane no pudo remontar y el encuentro terminó con la victoria del Ejército Real.
Ambos equipos se verán las caras de nuevo el sábado en la vuelta.
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