Según el diario portugués «A Bola», los compañeros de Cristiano Ronaldo se alojarán en un gigantesco complejo deportivo durante la fase de grupos del Mundial 2026.

En West Palm Beach (Florida) hace mucho calor y el aire es pesado.

Lee también

¿Qué le dijo el Barcelona a Bernardo Silva antes de que aceptara la oferta del Real Madrid?

Infantino, “el títere de Trump”, recibe duras críticas en Europa tras el incidente con el árbitro somalí.

La selección portuguesa entrenará con una sensación térmica de hasta 45 °C.

El diario «A Bola» advierte que este será el primer rival del equipo de Roberto Martínez en el proceso de adaptación. El primer entrenamiento está programado para el 13 de junio a las 18:45 hora local (23:45 en Lisboa). Será un entrenamiento abierto al público, y se espera la asistencia de unas 200 personas de la comunidad portuguesa local».

Crocodrilos cerca

La sede lusa está junto a un lago donde se han avistado tres cocodrilos en las últimas horas.

El diario bromeó: «Es un aviso: aquí nadie puede perder la concentración ni malgastar un pase».

Si la fauna local impone respeto, el vecindario político no es menos: Estamos a pocos minutos de Mar-a-Lago, la famosa residencia de verano de Donald Trump. El resultado: medidas de seguridad de película, con guardias y agentes federales con gafas de sol que desconfían hasta de los pájaros.

Sobre el gran interés del público por la estrella de Portugal, «Apola» añadió: «Ya hay movimiento: aficionados de varias nacionalidades, locales con camisetas de fútbol, residentes sudamericanos y europeos de vacaciones se agolpan junto a las vallas con una sola pregunta: ¿cuándo llega Cristiano Ronaldo?».

Portugal debutará el miércoles ante la República Democrática del Congo; Colombia y Uzbekistán completan el grupo.