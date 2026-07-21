Lionel Messi llegó a la ciudad argentina de Rosario en la mañana del martes, procedente de Estados Unidos, después de haber optado por no regresar a la capital, Buenos Aires, con el resto de la delegación de la selección de Argentina, tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Según el diario argentino Olé, el capitán de la albiceleste aterrizó en el aeropuerto internacional "Islas Malvinas" de la ciudad de Fisherton, a las 6:26 de la mañana en horario local, a bordo de un avión privado procedente de Fort Lauderdale, en el estado estadounidense de Florida.

Tras finalizar los trámites de inmigración, Messi tomó una caravana de vehículos y se dirigió a su casa en la zona de Funes, donde pasará varios días con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, con el fin de descansar y recuperar energías después de más de 50 días alejado de su hogar durante la competición del Mundial.

De acuerdo con la misma fuente, las huellas de la derrota ante España siguen muy presentes, ya que Messi, a pesar de haber cumplido 39 años y de contar con un historial repleto de títulos colectivos e individuales, siente una gran tristeza después de haber estado cerca de conducir a Argentina a retener el título del Mundial.

Messi había optado por pasar un tiempo en su casa de la ciudad de Miami con su familia y sus allegados, antes de dirigirse a Argentina, en un intento de conseguir algo de descanso tras el gran esfuerzo físico y emocional que realizó durante el torneo.

Se espera que Messi regrese pronto a sus compromisos con el Inter Miami, que se prepara para enfrentarse al Chicago Fire en la liga estadounidense, aunque el capitán de Argentina no participará en el partido, al igual que su compañero Rodrigo De Paul.

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