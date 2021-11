El Real Madrid juega visita mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) al Sheriff Tiraspol en Transnistria. Si vence, se clasificará matemáticamente para octavos; si además el Inter no gana al Shakhtar Donetsk en el otro encuentro del grupo, lo hará como primero. De eso hablaron a partir de las 18:00 horas Courtois y Carlo Ancelotti.

Clave: "Sabemos que tenemos un partido difícil, contra un equipo que defiende bien y es peligroso a la contra. En casa nos hicieron eso. Vamos a intentar hacerlo bien para ganar y clasificarnos para la siguiente fase".

Sin puerta a cero desde Kiev: "En algunos partidos tuvimos un poco de mala suerte de encajar. En Granada fue un balón desviado y al final del partido sólo crearon un poco de peligro, el día del Elche el gol fue evitable. Estamos defendiendo bien y los goles son en los últimos minutos por descuidos. Obviamente, prefiero ganar 0-4 o así, pero si estamos metiendo goles es una buena señal de que estamos jugando bien y creando mucho peligro. Si añadimos el dejar la portería a cero ayudaría en partidos más complicados".

No está entre los finalistas al The Best: "Para mí los trofeos colectivos son siempre más importantes que los premios individuales. Prefiero mucho antes ganar la Champions y la Liga. Lo del The Best no me sorprende tanto por lo que ha pasado hace un mes, quizá. Creo que es por unos comentarios míos. Sé lo que valgo, lo que estoy haciendo. Tengo el reconocimiento de los jugadores y del club, y eso es lo más importante".

Queja al calendario de la FIFA: "No voy a comentar más sobre eso. He comentado lo que opino y no voy a entrar más. No soy quien decide, hay grandes porteros que están ahí y que se lo den al mejor".

Hazard: "La última semana no ha entrenado mucho porque estaba enfermo. Le conozco desde hace muchos años y su sueño siempre fue jugar en el Madrid, por eso da un poco de pena que no salgan las cosas como quiere. Pero no le veo con la cabeza abajo, sino con ganas de crecer y ayudar al equipo. Cuando no has jugado mucho en lso dos últimos años y medio no es fácil volver a tu nivel, pero estoy seguro que todavía puede aportar mucho a este equipo. No podemos olvidar la calidad que tiene, hoy en día se olvida muy rápido el jugador que es, de los mejores del mundo como ha demostrado en su carrera; esa calidad y ese talento no se van tan fácil. No podemos olvidarle ni materle, ni pensar que es un jugador cualquiera, porque no lo es".

Rotaciones: "Son importantes como idea para tener fresca a la plantilla y dar motivación a todos, pero hay que tener en cuenta los momentos y las dinámicas del equipo. Ahora hay una buena dinámica, mañana pueden volver Militao y Rodrygo porque están frescos, pero no pienso rotar para el partido de mañana".

Si es complicado entrenar al Madrid por dejar a jugadores fuera: "No, no es complicado. El trabajo del entrenador es complicado en este sentido, pero si tienes que hacer una carrera de coches, mejor tener un Ferrari que un 500. Hay mucha presión en los entrenadores, muchos son despedidos cada semana, pero es parte de nuestro trabajo y de la ilusión y en mi caso de entrenar al club más grande del mundo".