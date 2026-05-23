El Willem II vuelve a la Eredivisie

El Willem II jugará la próxima temporada en la Vriendenloterij Eredivisie. El conjunto de John Stegeman venció 1-2 a FC Volendam en la final de los play-offs de ascenso y, tras empate en la prórroga, ganó en los penaltis. Así, Volendam desciende a la Keuken Kampioen Divisie pese a su 1-2 del miércoles.

Los de Tilburg empezaron soñando en el Kras Stadion: Siegert Baartmans remató a bocajarro tras un centro medido de Mounir El Allouchi. Devin Haen marcó poco después para el Willem II, aunque en fuera de juego. Aun así, fue un aviso para un Volendam nervioso.

Las dudas crecieron cuando Finn Stam le robó el balón a Gibson Yah y marcó en el rincón derecho. Yah protestó por un golpe en la cara, pero el gol subió al marcador. Yah, visiblemente frustrado, fue reemplazado por Dave Kwakman.

En el descanso de hidratación, tras 25 minutos, el suplente Robert Mühren, a punto de retirarse, recriminó a sus compañeros por el mal arranque. Tras la reanudación, Thomas Didillon-Hödl desvió un disparo de Juninho Bacuna. El Volendam mejoró ligeramente en los últimos minutos de la primera parte.

La esperanza regresó cuando Yannick Leliendal acertó desde lejos, pero el Willem II aguantó el 1-2 hasta el descanso.

Mühren reemplazó a Anthony Descotte, en un intento de Rick Kruys por remontar. La segunda parte fue aburrida y sin peligro. La prórroga se vislumbraba en Volendam, con los aficionados animando sin pausa. Mühren estrelló un balón en el poste tras un pase en profundidad de Henk Veerman.

El partido no se decidió en el tiempo reglamentario y se hizo necesaria la prórroga. En ella, Mühren marcó el 2-2 desde muy cerca. Sin embargo, el tanto fue anulado por una falta previa de Leliendal, que vio la amarilla. Los 30 minutos extra no bastaron, así que se llegó a los penaltis bajo el calor de Volendam.

En la serie, Nordin Bukala falló para el Volendam, mientras que el Willem II anotó todos sus lanzamientos. Así, el equipo de Tilburg regresará a la máxima categoría, y el local descenderá a la Keuken Kampioen Divisie.