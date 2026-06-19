El «trato de favor» a Messi contra Argelia tiene repercusiones

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja oficial ante la FIFA tras perder 0-3 contra Argentina en el Mundial. Considera que varias decisiones arbitrales influyeron en el partido.

La dura falta de Lionel Messi sobre el defensa Aïssa Mandi, que el árbitro Szymon Marciniak y el VAR no sancionaron, es el principal motivo de frustración.

Según una fuente de la Federación Argelina de Fútbol, ese incidente es el núcleo de la denuncia ante la FIFA, pues consideran que Messi debió ser expulsado.

«La denuncia se refiere principalmente a la entrada de Messi, que, según todos, merecía una tarjeta roja», declaró una fuente de la Federación Argelina de Fútbol a la AFP. Messi marcó un hat-trick en el partido.

Además, denuncia dos faltas graves no sancionadas.

«También hubo dos incidentes con el codo. Ambos deberían haber dado lugar a una tarjeta roja», prosigue la fuente. Según Reuters, uno de esos momentos se refiere a un supuesto codazo de Alexis Mac Allister.

Argelia aclara que su queja no cuestiona el nivel deportivo de Argentina, pero sí considera que el arbitraje falló en momentos clave.

«No cuestionamos la fuerza de Argentina, pero no podemos callar ante la injusticia; hubo tres incidentes clarísimos y el VAR no intervino», concluyen.