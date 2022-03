El título que obliga e ilusiona

"El primer gran objetivo es estar en Champions y eso nos lo da ganar la Europa League o quedar bien en LaLiga". Xavi Hernández sabe cuál es la gran obligación del Barça esta temporada. Ganar LaLiga queda lejos, son demasiados puntos en relación a un Real Madrid que no pierde distancia frente a los azulgrana pese a que el equipo catalán gana y convence partido tras partido. Pero estar entre los cuatro primeros no es negociable, y menos todavía si la principal obsesión de cara al próximo verano es fichar a Erling Haaland. El noruego jugará la Champions League, evidentemente. Es su nivel e incluso los principales candidatos a levantar la orejona le quieren en su plantilla. El lugar del Barça está en la máxima competición europea, pero para ello deberá hacer un sacrificio hasta final de temporada. Deberá pelear en un entorno en el que no está acostumbrado a vivir, por lo menos durante los últimos 15 años.

El Barcelona no está en la Copa, tampoco en la Champions, y el título de Liga es prácticamente inalcanzable si el Madrid sigue sumando. Parece que está en tierra de nadie por no haber hecho bien los deberes durante los últimos años, alejándose de la competitividad interna y echando a perder un tiempo de oro para reconstruir el mejor Barça, el que ganó el triplete hace ya siete temporadas. Puede dar la sensación que al Barcelona le quedan las migajas, pero serán tres meses en los que debe seguir creciendo al ritmo que lo ha estado haciendo desde que Xavi se sentó en el banquillo. Y aunque sea la competición en la que el club catalán nunca debe estar, la Europa League se presenta como una oportunidad. Una ilusión -no la ha ganado jamás- a la vez que una obligación, estando ya en los octavos de final y midiéndose a un Galatasaray en horas bajas.

Xavi y su equipo quieren llegar tranquilos al duelo de Estambul fechado para el jueves de la próxima semana. No quieren sustos, por lo que la idea es sentenciar la eliminatoria esta noche en el Camp Nou. Si el Barcelona mantiene el nivel ofrecido en las últimas semanas, los turcos sufrirán. El conjunto azulgrana ha ganado en gol, en juego colectivo y en posicionamiento táctico y ya son cuatro victorias consecutivas, algo que no se había conseguido desde el mes de abril de la temporada pasada. Además, los del técnico egarense suman 21 goles en los últimos siete partidos. Con Ronald Koeman en el banquillo, esta temporada el Barça hizo 16 goles en 13 partidos, desde la primera jornada de Liga hasta la destitución del entrenador neerlandés tras la derrota en Vallecas.

Este jueves, Xavi seguirá sin poder contar con Dani Alves, decisivo en LaLiga, pero inédito en la Europa League debido a no estar inscrito. Una baja importante en la construcción del juego, con el brasileño juntándose en un triángulo mágico con Sergio Busquets y Pedri. El entrenador ya dijo que haría rotaciones, con lo que se pueden esperar cambios en la defensa -entrada de Eric Garcia o Lenglet-, en el centro del campo, con Nico González y Riqui Puig esperando su ocasión; y en la delantera, en la que se espera que descanse uno de los tres hombres fichados en el mercado invernal, con Aubayemang acumulando números tras las suplencias de Ferran Torres y Adama en Elche.