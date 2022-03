El 'Señor Meriton' no nos volverá a engañar

Acoso y derribo. A eso se juega en Valencia cuando hay que imponer algo por narices y para favorecer a algún amiguete que nos sostiene el chiringuito. Es historia y la historia no se discute, se estudia y se comprueba. Ahora, han cogido el camino de la amenaza hacia los políticos que están siendo honestos y exigiéndole al multimillonario, a nadie se le olvide el detalle, Peter Lim, que haga un estadio como el que se comprometió y que esté a la altura del Valencia CF. Eso, pero principalmente de lo que se firmó para tener una gran cantidad de metros edificables y comerciales para vender, en favor del patrimonio de un club del que Lim ya posee el 90% de las acciones.

Lim y sus enviados, llevan ocho años mintiendo con el estadio y tocando la guitarra, sin haber trabajado nada sobre el proyecto del nuevo campo. Ahora, cuando de repente aparece una operación de la Liga que trae a un fondo de inversión, que prestará millones a precio de oro en forma de intereses, presentan un proyecto de mínimos que ni siquiera quieren enseñar y lanzan una ofensiva para que automáticamente les den las licencias, que los expertos coinciden deben ser nuevas porque el proyecto es totalmente nuevo, y además, les mantengan todos los beneficios de la ATE pese a que han sido ellos, Lim y colegas, los que han dejado morir la ATE y los que han dicho que iban sobrados y que sin ATE también acabarían el nuevo estadio.

Mentiras, mentiras y más mentiras. Estaría bien que nos explicará el conseller de economía, Rafael Climent, que es lo que le lleva a confiar ciegamente en unos señores que han engañado a toda la sociedad valenciana, por mucho que ellos no quieran ponerse en contra del señor Meriton. Le pido encarecidamente a Sandra Gómez que no se pliegue ante las amenazas y la presión que van a ejercer sobre ella en los próximos días, como vienen haciendo de manera vomitiva en los últimos tiempos, el Señor Lim y su ejercito de asalariados. Le pido lo mismo a Arcadi España y a Ximo Puig, porque saben que es lo justo y lo que dicta la ley.

Es de broma los argumentos de algunos. El proyecto básico presentado, que es con el que el Valencia CF intenta que les mantengan los beneficios de la ATE, es un proyecto que no han podido avalarlo y para el que, además, necesitan sí o sí que se mantenga esa ATE que tanto han despreciado estos años. El proyecto presentado no recoge cubierta, no tiene fachada y además, pese a los juegos de palabras de Fenwick, tiene un último anillo que se tapa con membranas (lonas). Además, en ese proyecto dejan sin uso, tres sótanos de párking en los que ya se invirtió un dinero, el museo, la tienda del club, todos los locales de un sótano, de la planta baja, de la entreplanta y de la primera planta. ¿Dónde estarán los locales para ir al estadio los 365 días?

¿Oigan, pero esta gente que es lo que quiere hacer? Si hablas con arquitectos, todo son dudas. Algunos están convencidos de que es inviable totalmente conseguir acabar el estadio aún esas condiciones tan deficitarias para el club con el dinero que dicen tener, por la gran subida de precios de los materiales. El estadio aún no tiene una constructora adjudicada, cuando en principio debería ser Bertolín, pero en los papeles no la tienen cerrada. De la cubierta con energía solar, es simple, pregunten a gente especialista en el sector. Repito, ¿Está gente que quiere? ¿Por qué se sienten especiales?

A Juan Roig le han frenado las licencias durante dos años, cuando avala y paga un pabellón top en Europa y estos trileros quieren hacer el estadio de Playmobil y que les regalen todos los privilegios por ir vestidos con el chándal del Valencia CF. Bajo ese manto se esconden. Se ponen el escudo del Valencia CF y ya con eso lo justifican todo.

La excusa y el argumento es: ‘Es que van contra el Valencia CF, es que le quieren robar al Valencia CF el patrimonio, es que quieren hundir al Valencia CF’. No, no y mil veces no. Queremos que se cumpla la ley, que no se rían de todo el mundo, que no sigan haciendo y deshaciendo y por supuesto exigir que cumplan con el estadio que le prometieron al valencianismo.

Como se puso de moda en la venta. No pasarán. No permitiremos que hagan un estadio de vergüenza. La venta fue un bochorno y vendimos parte de nuestro mayor patrimonio, y veremos cuando podemos recuperarlo, ahora no volvamos a caer en la tentación y no permitamos que se amenace y se presione a los únicos que pueden ayudar a que Lim se sienta presionado y haga un campo acorde o que no lo haga.

Ahí debe ir dirigida la presión, a que el multimillonario dueño de la mayoría accionarial, ponga, avale o consiga el dinero necesario para acabar el campo, con gradas, locales, fachada, cubierta y lo que tienen los nuevos estadios modernos.

Eso es lo que merece el valencianismo, nos más mentiras que luego no se pueden solucionar.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"