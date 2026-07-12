El seleccionador de Noruega sobre el error arbitral ante Inglaterra: ¡Es increíble!

Stali Solbakken, seleccionador de Noruega, desató una polémica al asegurar que el primer gol de Jude Bellingham en los cuartos de final del Mundial 2026, que dio la victoria a Inglaterra (2-1 tras la prórroga), al asegurar que el balón golpeó un cable de las cámaras aéreas del estadio al inicio de la jugada, un incidente que calificó de «inconcebible».

Tras la eliminación, declaró: «Jugamos a un nivel muy alto, pero no tuvimos suerte. Ahora necesitamos tomarnos un respiro. Hemos vivido muchas situaciones polémicas; quizá hayamos visto muchas de ellas en el Mundial, así que estas cosas pasan. Solo le deseamos mucha suerte a Inglaterra».

Increíble.

Sin embargo, el seleccionador noruego mostró su descontento y afirmó con tono severo: «Que pase algo así es increíble. Es inconcebible que los árbitros lo hayan pasado por alto; si el cable detuvo el balón, el árbitro debería haber reanudado el juego con un saque de banda», sugiriendo que el gol debió anularse según las normas internacionales.

El incidente se refiere al gol de Bellingham justo antes del descanso: los noruegos alegan que el balón chocó contra un cable del sistema de cámaras «Spider» al ser despejado, lo que cambió su trayectoria y generó el ataque inglés que acabó en el empate.

El incidente reaviva el debate sobre la fiabilidad de los sistemas técnicos y la actuación del VAR, pues las normas indican que, si el balón golpea un objeto externo, el juego debe reanudarse con un saque de banda.