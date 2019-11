El Santiago Bernabéu mimó a Mbappé en el Real Madrid - PSG

La grada aplaudió al delantero cuando su nombre sonó por megafonía después de que Zidande dijera que está enamorado de él.

Kylian Mbappé visitó este martes el Santiago Bernabéu con el y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del duelo de la UEFA ante el . El atacante ya centró las horas previas al choque con un duelo de declaraciones entre Zinedine Zidane y Thomas Tuchel con el telón de fondo de su siempre rumoreado fichaje por el conjunto blanco de cara el futuro.

El preparador galó aseguró que lleva años enamorado del delantero, mientras que el alemán no perdió la oportunidad de recordarle que su equipo es el PSG y no el Madrid. La afición del Santiago Bernabéu recogió el guante de su entrenador y quiso "agradar" a Mbappé.

La grada merengue dedicó aplausos al delantero cuando anunciaron su nombre por megafonía y no le dedicó ningún pito por jugar en el equipo rival como sí ocurrió con Neymar, que fue suplente, y fue recibido con silbidos cuando salió en la segunda parte y prácticamente cada vez que tocó el balón.

Por su parte, Mbappé pudo marcar en la primera parte pero se encontró con una buena parada de Courtois y sí lo hizo en la segunda para hacer el 2-1 que dio alas a los parisinos para empatar. El galo se aprovechó de un error de entendimiento de Varane y Courtois para anotar y, curiosamente, no lo quiso celebrar aunque no fue un guiño para el Real Madrid, si no que quiso coger el balón para tratar de buscar el empate que consiguió Sarabia unos pocos minutos después.