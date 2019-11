Neymar, pitado por el Bernabéu en el Real Madrid - PSG

El brasileño sale para jugar la segunda parte y no es bien recibido por el público merengue.

Neymar Da Silva ya sabe lo que le espera en el Bernabéu, si algún día el se volviera a plantear su fichaje y el brasileño aceptara. Y es que este martes, el futbolista del Paris Saint-Germain ha sido pitado por la afición merengue nada más saltar al campo de juego en la segunda parte.

El ex crack del , cuya salida del Parque de los Príncipes con destino al Real Madrid se especuló en más de una ocasión, no ha sido bien recibido por el respetable madridista, que le silbó cuando la megafonía anunció que saltaba al césped en reemplazo de Gueyé. Incluso también pitó la gente a Neymar cuando éste tocó sus primeros balones, y aplaudió con ironía un pase del '10' que no llegó a destino.

Neymar fue suplente este martes porque desde su lesión, en octubre pasado, Di María e Icardi dieron la cara en el ataque del . Los argentinos han tenido un altísimo rendimiento y han sido los responsables de que el PSG ya estuviera clasificado para octavos de final.

En cambio, Neymar no había podido ni siquiera debutar en la máxima competición continental, tras acumular una sanción de dos partidos y una lesión que le tuvo un mes y medio fuera de los terrenos de juego. Además, Thomas Tuchel, entrenador del PSG, había avisado antes del encuentro que esperaba terminar el partido con Neymar en campo, explicando así su suplencia en la capital española.

Antes de jugar este martes, Neymar sólo acumula 515 minutos en la temporada, todos ellos por la Ligue1 (4 goles, sin asistencias).