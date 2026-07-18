El rey de los regalos... Olisee bate el récord de Pelé

El francés Michel Olısé dio dos asistencias en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Proveyó las asistencias del primer y tercer gol de los “Gallos”, en un encuentro que terminó 6-4 a favor de Inglaterra.

Según Opta, Oulissé sumó siete asistencias en el torneo, superando las seis que Pelé logró en 1970.

Opta añadió: «De sus siete asistencias, cinco fueron para su compañero Kylian Mbappé, lo que supone un nuevo récord del mayor número de asistencias que un mismo jugador ha dado a un compañero en una misma edición del Mundial durante este periodo».

Según Stats Foot, es el primer jugador desde Raymond Kopa (1958) con 7 asistencias en un mismo Mundial.