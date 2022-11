El resumen del Fuenlabrada vs. Deportivo La Coruña de Primera RFEF 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los detalles del partido que se disputó en el Fernando Torres.

El Fuenlabrada recibió al Deportivo de la Coruña en el Estadio Fernando Torres, en un encuentro corresponde a la jornada 13 de la Primera RFEF. Y el triunfo se quedó el conjunto gallego, que renació con una victoria por 0 a 3.

El Fuenlabrada se encuentra en momento delicado de la temporada. Llevan tres fechas sin conseguir la victoria y fueron eliminados en Copa del Rey a manos del Coria.

TODOS LOS DETALLES DEL FUENLABRADA VS. DEPORTIVO DE LA CORUÑA DE PRIMERA RFEF

El Dépor está exhibiendo también un nivel irregular en los últimos duelos. Los gallegos fueron eliminados de la Copa por el Guijuelo y habían empatado en el último partido de Liga frente a la Cultural Leonesa.

El Fuenlabrada se queda con 17 puntos, con 8 más está el Dépor.

VÍDEOS Y NOTICIAS DEL FUENLABRADA VS. DEPORTIVO LA CORUÑA DE PRIMERA RFEF

⚽️ GOOOOOOOOOOL do #Dépor, GOOOOOOOOOOL de Alberto Quiles no minuto 76! No Fernando Torres, #FuenlaDépor 0-3 pic.twitter.com/9Klt4dSz04 — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 27, 2022

Media hora para o final do #FuenlaDépor! pic.twitter.com/Ihp4HHjva8 — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 27, 2022

⚽️ GOOOOOOOOOOL do #Dépor, GOOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOO de Alberto Quiles no minuto 57! No Fernando Torres, #FuenlaDépor 0-2 pic.twitter.com/frIK3OKYNB — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 27, 2022

⚽️ GOOOOOOOOOOL do #Dépor, GOOOOOOOOOOL de Alberto Quiles no minuto 39! No Fernando Torres, #FuenlaDépor 0-1 pic.twitter.com/8ezK2tmRNt — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 27, 2022