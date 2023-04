El resumen del Barcelona vs. Atlético Madrid de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Barcelona busca el golpe definitivo a LaLiga y el Atleti seguir pisándole los talones al Real Madrid por la segunda plaza.

Un solitario gol de Ferran Torres en el primer acto de partido condena a la derrota al Atlético de Madrid (1-0). Los culés manejaron y administraron su corta ventaja, sin pasar apuros en su área pese a un par de intervenciones claves de Marc-André ter Stegen, perdonando incluso una renta mayor de haber sido más contundente en los metros finales. El líder acaricia el título de LaLiga.

El Barça no deja lugar para la duda. Un nuevo triunfo por la mínima corta de raíz la racha de dos empates sin goles en el campeonato doméstico (Girona y Getafe) para mantener los once puntos de distancia sobre el Real Madrid, su principal perseguidor. Más allá del resultado que puede suponer un nuevo título, Xavi Hernández recupera para la causa tanto a Frenkie de Jong como a Pedri en la recta final tras superar sus respectivas lesiones.

TODO SOBRE EL BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID DE LIGA 2022-2023 PULSANDO AQUÍ

La misma lección de siempre para el Atlético de Madrid, que ya conoce el desenlace del cuento. Los rojiblancos volvieron a presentar batalla, con un buen ordenamiento defensivo y con recursos para salir en transiciones verticales, para volver a perder acusando la falta de pegada. No estuvo fino Griezmann en las situaciones de remate, estrellando un chut en el larguero y topándose hasta en dos ocasiones con Ter Stegen.



El cuadro colchonero pone punto y final a su racha de 13 partidos sin perder en LaLiga (10V 3E), así como su secuencia de cinco triunfos seguidos. Y lo hace precisamente contra el último rival que logró ganarle en el campeonato doméstico. Su última victoria frente al Barcelona en el Camp Nou se remonta a febrero de 2006.



Diego Pablo Simeone ha perdido 14 de sus 23 partidos como técnico del Atlético de Madrid ante el Barça en LaLiga (2V 7E), más que frente a cualquier otro rival en su trayectoria en la competición.





Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga

Ruedas de prensa del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga

Pedri, en los micrófonos de Movistar+:

"Estoy contento por estar dentro de un campo. Es lo mejor que tengo y es dónde más disfruto"

"Esta victoria era necesaria por el rival que era. En el Camp Nou tenemos que salir a comernos a todos. Muy contento por los tres puntos".

"Hemos acabado sufriendo porque hemos perdonado muchas ocasiones".

Simeone, en los micrófonos de Movistar+:

"Fue un buen partido. En el primer tiempo jugamos el partido que queríamos jugar. Pero no tuvimos la suerte o contundencia necesaria. No pudimos ser concretos de cara a gol y se nos escapa un partido en el que a mí me gustó mucho cómo jugó el equipo. Nos tocó perder y felicitar al Barcelona. Van camino al campeonato y se lo merecen".

"Tuvimos muchas ocasiones de gol; clarísimas la de De Paul y la de Griezmann. No pudo ser, pero me voy contento viendo cómo jugó mi equipo".

"Sobre la posible mano, al final del partido ya se pide al árbitro todo lo que sea".

"Con Koke teníamos el riesgo de perderlo para lo que queda de temporada, así que decidimos asegurar y qie jugara Witsel".

Xavi Hernández, en los micrófonos de Movistar+:

"Victoria clave para el título de liga, le hemos ganado a un señor equipo. Creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido y hemos sido mejores que el Atlético de Madrid".

"No perdían desde que jugamos en el Metropolitano en enero, eso te indica el estado en el que venía el equipo".

"Siempre hay críticas, hoy también habrá pese al 1-0. Esto es el Barça".

"Frenkie ha estado muy bien y Pedri cambia la cara del equipo cuando entra. En defensa volvimos a no conceder, portería a cero. Gran trabajo".

"Así como destacábamos que estuvo acertado en una gran parte de la temporada, ahora no le están llegando los goles a Lewandowski, pero le llegarán".

Oblak, en los micrófonos de Movistar+:

"No tenemos las mejores sensaciones. En la primera parte hemos estado bastante bien, pero aun así nos marcaron. En la segunda parte también estuvimos bien, pero como hemos perdido... no se puede decir mucho más".

"El Barcelona está muy por delante de nosotros, y el Real Madrid también. No hemos podido darle más emoción a esta liga. Si continúan así, el Barça será campeón".

"No he visto nada y no he hablado con otros sobre el posible penalti. No se qué ha pasado. Pero es difícil entender el reglamento con las manos".

Ferrán Torres, en los micrófonos de Movistar+:

"Esta victoria la teníamos que conseguir como fuera. Es un gran paso para LaLiga".

"Nos ha costado tanto porque es el Atlético de Madrid, venían de 13 partidos sin perder".

Vídeos, alineaciones y noticias del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga

Ocho partidos después, vuelve Pedri

Ferran abre el marcador antes del descanso

Día especial en Barcelona

El larguero evitó un golazo de Griezmann antes del minuto 1

Once confirmado del Atlético

Once confirmado del Barça

Resumen del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga