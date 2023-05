El resumen de Lens 2-1 Olympique de Marsella en vivo por la Ligue 1: partido online, minuto a minuto, resultado, goles, videos, formaciones y estadísticas

En el Bollaert-Delelis, con dos que aún se animan a darle caza a un PSG en problemas, Les Sang et Or triunfa en un choque decisivo.

Lens y Olympique de Marsella se encontraron por la trigésimo cuarta fecha de la Ligue 1 con la expectativa de conseguir un triunfo para agotar chances de campeonato, mismo que se está llevando el Paris Saint-Germain con sus 75 puntos acumulados. Tras el triunfazo del Racing Club francés, el favorito acumula 3 más que el dueño de casa y 5 más que el elenco focense, que cifraba sus esperanzas en Alexis Sánchez, el goleador absoluto de brillante campaña, pero mismo al que le volaron su gol lícito en los 12 minutos, un hecho que resultó determinante para el bajón focense.

De todas maneras, pese a que el Bollaert-Delelis sueña con Le Championnat, tanto Les Sang et Or como Les Phocéens están concentrando sus energías en certificar pronto el pase directo a la Champions League, que únicamente premia a los dos mejor colocados con un cupo en la fase grupal, mientras que al tercer ubicado con la fase previa de la Orejona. En aquella discusión, Igor Tudor queda relegado al no poder remontar los tantos de Seko Fofana y Lois Openda. Apenas Dimitri Payet se acercó en el tanteador, mas sin suficiencia alguna para competirle a los parisinos, como en cada chance desaprovechada en el curso... y tampoco a su nuevo escolta.

96' ¡FINAL! Lens se consolida en el segundo puesto.

88' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡DIMITRI PAYET! El 10 demuestra que merece más minutos al acomodar el centro al área y batirlo a Samba para el descuento.

85' El Bollaert-Delelis es una fiesta: El dueño de casa domina y tiene el partido en el congelador. El OM batalla sin opciones reales de acercarse.

59' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡PARA EL LENS Y EL PSG! Openda cabecea desde el costado seco al arco después de un centro de Frankowski. Es 2-0 para el dueño de casa.

45+4' ¡Final de la polémica primera mitad! ¡Gana Lens!

45+2' ¡Te luciste, Samba! El meta del RC celebró su atajadón a la orilla como un gol: le sacó uno hecho a Jordan Veretout, que le pegó esquinado y a colocar desde lejos.

42' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOLAZO DE SEKO FOFANA! La segunda fue la vencida, puesto que sacó un zapatazo de derecha y desde afuera el capitán en una acción imposible para Pau López.

38' Le dio furioso y recto Jonathan Clauss con la derecha tras una combinación con Ünder y su disparo pegó en la malla exterior.

26' Se animó con todo el Lens y en los pies de Openda se perdió otra clarísima. El tiro del 9 se le fue elevado.

20' ¡Palo! Se animó Fofana pero la madera evitó el primero del Lens.

12' Le cobraron FALTA a Alexis Sánchez tras marcar con clase al superar la resistencia de Danso. El gol, que era su 18° en la campaña, era lícito...

1' Comenzó el partido...

