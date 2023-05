El resumen de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: vídeo, goles, minuto a minuto y estadísticas

Un doblete del brasileño da al Madrid su vigésima Copa del Rey

El Real Madrid se ha hecho por vigésima vez con la Copa del Rey. Los de Ancelotti se han impuesto a Osasuna en la final del torneo del K.O. por 2-1 tras un partido en el que las cosas parecían controladas desde el principio pero los de Arrasate pelearon la final.

La magia brasileña estuvo presente desde el inicio, y en el minuto 2, Vinicius hizo una fantástica jugada sorteando a sus defensores y sirvió en bandeja el gol a Rodrygo. El partido estaba controlado por los blancos hasta que en el 58', Lucas Torró marcó un golazo de volea desde fuera del área para batir a Courtois.

No obstante, Rodrygo volvió a vestirse de héroe y puso el segundo aprovechando un desajuste defensivo de Osasuna. Los de Arrasate caen en su segunda final de Copa del Rey, tras la del 2005, mientras que los blancos vuelven a ganar el torneo por primera vez desde 2014.

Minuto a minuto del Real Madrid vs. Osasuna de Copa del Rey

Ruedas de prensa y reacciones del Real Madrid vs. Osasuna de Copa del Rey

"Partido difícil, igualado contra un gran rival que ha jugado muy bien. Hemos sufrido en algunos momentos. En todas las finales hay sufrimiento y después felicidad. Esta Copa ha llegado en un momento importante, hemos pasado eliminatorias complicadas. Vinicius y Rodrygo han marcado la diferencia. En este momento, los dos marcan la diferencia. Ahora vamos a celebrar, un poquito, no tanto, y a pensar en el martes".

"En la segunda parte lo hemos tenido cerca, hemos intentado pelear para conseguir la victora. No hemos conseguido aguantar ese pulso del Madrid. Ha sido un fallo muy tonto el gol que nos han metido al principio. Hemos dado la cara, ha sido una pena. Felicitar al Real Madrid. Vinicius es un jugador muy desequilibrante y nos ha costado defenderlo"."Estoy muy contento, esta semana hablábamos de que el Real Madrid hacía mucho tiempo que no ganaba esta competición. Siempre dije que era un título que quería ganar, porque era el único que me faltaba. Hoy es un día especial para mi".

Rodrygo: "Estoy muy contento, esta semana hablábamos de que el Real Madrid hacía mucho tiempo que no ganaba esta competición. Siempre dije que era un título que quería ganar, porque era el único que me faltaba. Hoy es un día especial para mi. Siempre es bueno empezar ganando, marcar un gol con dos minutos te da máás confianza. En la segunda parte empezamos mal pero luego llegó el segundo gol. Me encanta jugar con Vini, es un jugador especial".



Jagoba Arrasate: Me da mucha pena, esta afición se merecía la Copa. Después de tanta tensión he roto a llorar. Hemos hecho una Copa fantástica, pero enfrente estaba el Real Madrid de las finales. Ha sido una pena ese segundo gol. Es muy complicado defender a Vinicius. En el segundo tiempo hemos estado mejor. No es noticia que Vinicius destaque. A la afición, sentimos muchísimo por ellos son campeones. Estamos muy tristes, pero este fin de semana es un punto de inflexión para el osasunimos y hay que seguir así".

Vídeos, alineaciones y noticias del Real Madrid vs. Osasuna de Copa del Rey

"Me gustaría felicitar a Osasuna, porque nos los han peusto muy difícil y se dejan el alma. Ha sido una Copa del Rey muy competida. No nos lo han puesto fácil. Osasuna ha hecho un partidazo en la final. Rodrygo es que es muy bueno, y es muy joven. Vinicius en su puesto es el mejor del mundo. Los que le tienen que marcar le hacen muchas faltas. Él protesta y le sacan la tarjeta. Yo creo que hay que proteger a los jugadores".

Rodrygo hace el segundo de su cuenta.

70' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!!! 2-1. ¡Gol de Rodrygo! Doblete del brasileño, tras una jugada por la banda izquierda de Vinicius y aprovechar un rechace.

Así fue el empate de Osasuna.

58' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OSASUNA!!! 1-1. ¡Lucas Torró pone el empate en el marcador! Zapatazo desde fuera del área ante el que nada puede hacer Courtois. Los de Arrasate se meten de lleno en el partido.

Sergio Herrera evitó el segundo del Madrid.

¡La tuvo Abde para Osasuna!

Joaquín también ha tenido su papel en la final de esta Copa del Rey.

Así fue la jugada del gol del Real Madrid.

2' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!! 1-0. ¡Jugada fantástica de Vinicius que culmina Rodrygo Goes! La dupla brasileña pone por delante a los de Ancelotti nada más comenzar la final de la Copa del Rey ante Osasuna.

Así ha llegado el Real Madrid al estadio de La Cartuja:



Ya están los dos onces. Este es el de Osasuna. Jagoba Arrasate refuerza su banda derecha para tapar a Vinicius.



Así ha llegado Osasuna a La Cartuja, en medio de una marea rojila:





Modric al banquillo. Ceballos, baja de última hora. El once del Real Madrid para la final:

Resumen del Real Madrid vs. Osasuna de Copa del Rey