El Real Madrid no cede con James Rodríguez

(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

El colombiano, revalorizado en la Copa América, apunta al Nápoles de Ancelotti, que lo quiere cedido. El club blanco sólo le dejaría salir traspasado

Marcos Llorente ha dado el pistoletazo inicial a la Operación Salida en el Real Madrid. Y no es sino el primero de muchos que irán saliendo en los próximos días del club blanco. En Concha Espina están decididos a acelerar las ventas de jugadores en los próximos días, una vez han dejado el proyecto deportivo prácticamente apuntalado con las incorporaciones de cinco nuevos jugadores. Y uno de los que saldrá próximamente es James Rodríguez.

El colombiano no cuenta para Zinedine Zidane, al que ya conoce de su etapa en 2016 y 2017 en el . Y mientras tanto, es prioritario para Carlo Ancelotti en el Nápoles, después de coincidir en el Bayern de Múnich además del propio Real Madrid. El club partenopeo está decidido a que sea su fichaje estrella, tal y como reconoció el propio presidente Aurelio De Laurentiis hace apenas dos días: “Ancelotti quiere a James y haremos un sacrificio. Espero llegar a un acuerdo”.

El guante lo recogió el propio James Rodríguez después de ser protagonista en el partido de entre y . “El Nápoles es un club con historia y que tuvo a Maradona… Pero sólo estoy pensando en la Copa América”, dijo el cafetero en zona mixta, respetuoso con su selección, pero dejando a su vez un guiño para con el club que tanto le ronda desde el sur de .

Tal es el feeling entre todas las partes que esta misma semana Sky Sports y Gazzetta dello Sport prácticamente daban el traspaso por hecho, con una fórmula de una cesión con opción de compra obligatoria. Sin embargo, según ha podido saber Goal, no sólo es que todavía no exista un acuerdo entre el Real Madrid y el Nápoles, sino que desde el club blanco se niegan a participar de una nueva cesión con James. O traspaso o se queda en Madrid, cuentan a Goal. Y no cederán con ello, valga la redundancia. Lo que, a la postre, significa que tiene que ser traspasado.

No obstante, por un lado, el Real Madrid necesita recuperar la fuerte inversión económica que está haciendo este verano en fichajes. Y por otro lado, James acaba contrato con el Real Madrid en 2021, con lo que una nueva cesión dejaría al cafetero en su último año de contrato y con el equipo blanco perdiendo poder en una hipotética futura negociación. Es por ello que en Concha Espina lo tienen claro: el momento de vender a James es ahora. Especialmente después de sus buenas actuaciones en la Copa América con Colombia, que servirán seguro para revalorizarlo después de un último año en Múnich con luces y sombras. Y será así, o no será al Nápoles.