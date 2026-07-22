El Real Madrid ignora la petición de Mourinho... ¡y le hace responsable!

El centro del campo sigue siendo una gran fuente de preocupación para el Real Madrid en los últimos años, especialmente tras la retirada de Toni Kroos y la marcha del dúo formado por Casemiro y Luka Modric.

El conjunto blanco recurrió a un estilo de juego más atlético, incorporando a Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Fede Valverde en lugar de Kroos, Modric y Casemiro, pero esta estrategia ha demostrado ser ineficaz, hasta el punto de que colocar a Jude Bellingham en una posición más retrasada en la línea de ataque solo ha derivado en una disminución del número de goles que anota el equipo.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que el problema del centro del campo sigue presente incluso con la continuidad de José Mourinho al frente del cuerpo técnico.

Es cierto que el Real Madrid fichó a Bernardo Silva, pero el técnico portugués insiste en su necesidad de contar con un centrocampista de referencia para suplir lo que le falta actualmente al equipo blanco.

Por el momento, el Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, ignora la petición de Mourinho, y el motivo es que, mientras no salga uno de los jugadores, concretamente Camavinga, no hay hueco para ningún otro futbolista.

Además, hay opiniones dentro del club que consideran que el equipo cuenta con un buen centro del campo, y aunque reconocen que el rendimiento no es del todo ideal, responsabilizan por completo a Mourinho de encontrar la combinación que hará que el centro del campo funcione con eficacia.

El mercado de fichajes vio el refuerzo de las filas del conjunto blanco con la incorporación de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, además de la marcha de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos y Fran García.



