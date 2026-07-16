El PSV parece que va a poder deshacerse pronto de un fichaje fallido de siete millones de euros

Adam Nagalo está a punto de abandonar el PSV. Según Voetbal International y Eindhovens Dagblad, el recién ascendido Corum FK ha ofrecido entre 2,5 y 3 millones de euros por el defensa.

PSV negocia su traspaso para este verano, pues ya no entra en los planes del club. De concretarse, tras el reconocimiento médico firmará un contrato de varios años en Turquía.

El director técnico, Earnest Stewart, ya buscó venderlo en el parón invernal pasado; entonces fue cedido al Konyaspor. Ahora, el defensa de 23 años, nacido en Burkina Faso, se dispone a iniciar una nueva aventura turca.

Llegó en 2024 con expectativas altas tras un traspaso de siete millones de euros procedente del FC Nordjsaelland, pero solo jugó doce partidos, algunos como suplente.

Hasta hace poco no entrenaba con el grupo de Peter Bosz, lo que confirma que el técnico no cuenta con él.

El PSV lo traspasa con pérdidas, pero recupera varios millones de una inversión de hace dos años. Su contrato en Eindhoven aún tiene tres temporadas de vigencia.