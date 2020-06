El precio de Coutinho se desploma hasta mínimos históricos

Según Transfermarkt la cotización del brasileño se ha reducido hasta los 56 millones desde que fichó por un Barcelona que no le encuentra comprador.

ANÁLISIS

De Philippe Coutinho cabe ya sólo hablar en términos financieros. En lo deportivo no ha logrado encontrar un ecosistema en el que se sienta tan cómodo como mostró en el de Jürgen Klopp que abandonó en enero de 2018 para ingresar en un que le perseguía desde el verano anterior. El club azulgrana entendió que era el único capaz de reemplazar a Andrés Iniesta en el centro del campo y le convirtió en el futbolista más caro de su historia al desembolsar 150 millones de euros para ir desapareciendo progresivamente, primero en el Camp Nou y esta temporada en el Allianz Arena, donde ha estado en calidad de cedido.

Desde que se marchó de Anfield con ganas de comerse el mundo ha visto cómo la apeaba al Barcelona -aunque aquel día estaba en la grada porque no podía disputar competición europea- y, peor, cómo el Liverpool se merendaba al Barcelona la temporada pasada y Ernesto Valverde le sustituía en ambos partidos. El Barcelona perdió entonces la confianza en él y se dedicó a buscarle equipo pero sólo dio con una cesión al Bayern, que se limitó a pagar 8 millones de euros y asumió su elevadísima ficha. Que no es poco, de acuerdo, pero resulta insuficiente teniendo en cuenta que el problema seguirá ahí este verano.

Coutinho, una salida clave para cuadrar balances

Y para el Barcelona se trata de un problema financiero de primer orden, no deportivo. El jugador tiene pocas posibilidades de seguir en el Barcelona a pesar de que Quique Setién no vea con malos ojos su continuidad. Hasta su agente, Kia Joorabchian, ha reconocido recientemente que "no sabemos dónde jugará la próxima temporada" y en el Camp Nou no pueden añadir tamaño sueldo al debe mientras negocia otra rebaja salarial de la plantilla. Su salida es, por lo tanto, fundamental para cuadrar balances.

El club ya no piensa en lo que puede sacar por él sino en lo que puede ahorrarse con su salida. Su precio no ha dejado de bajar desde que llegara al Barcelona, que pagó un sobrecoste de 60 millones por un jugador que valía 90 según Transfermarkt, que actualmente valora la cotización de Coutinho en 56 millones de euros, casi dos tercios menos que hace sólo un año y medio. Su devaluación responde, en parte, al impacto por la crisis generada tras la expansión del coronavirus según explicó en la Cadena SER el responsable de Transfermarkt en , Iván Turmo.

Alarma: su valoración cae a 56 millones de euros

“En abril hicimos una devaluación mundial de jugadores que afectó a muchos jugadores de un montón de ligas que supuso una bajada del 20% de los valores de todos los jugadores" explicó para revelar que para determinar la valoración de un jugador y explicar la devaluación de Coutinho "quizás lo más importante sea la edad pero intervienen otros factores distintos como su potencial de futuro, la posición que ocupa, el rendimiento actual tanto en el club como en la selección, también la situación institucional del club al que pertenece, el estado físico, su propensión a las lesiones, interés por otros clubes, si es un jugador muy cotizado, si no es cotizado, la trayectoria, la experiencia profesional, su el prestigio, el sueldo y hasta la jerarquía".

Son estas las variables que reducen el valor de un Coutinho incapaz de mostrar números similares a los de sus últimos tres años en el Liverpool, cuando aseguró un mínimo de 12 goles y 7 asistencias por temporada que no ha vuelto a lograr y que en el Bayern no tiene visos de recuperar debido a que acaba de sufrir una lesión. El Barcelona mira con preocupación a su situación porque con su devaluación también aumenta todavía más el riesgo financiero para el club. De ahí que el titular tenga más que ver con la información económica que con la deportiva.