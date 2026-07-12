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El motivo del cambio de Haaland ante Inglaterra

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
E. Haaland
S. Solbakken
Noruega
Inglaterra
EE. UU.

«Tenía que haberlo cambiado hace diez minutos»

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, sorprendió al sustituir a Erling Haaland en la prórroga, cuando Noruega buscaba el empate.

Muchos espectadores no entendieron la decisión. Tras el partido, Solbakken la explicó.

El diario alemán «Bild» lo citó: «No fue una decisión difícil sustituirlo. Quizá debería haberlo hecho diez minutos antes».

Y añadió: «Ha realizado una actuación magnífica en el Mundial y lo ha dado todo en cada partido».

Además, sufrió un hematoma en el muslo en la segunda parte.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

A pesar de la eliminación, lo elogió: «Ha marcado siete goles en cinco partidos. No se le puede pedir más».

Sin él en el campo, Inglaterra mantuvo la ventaja y ganó 2-1, avanzando a semifinales, donde se medirá con Argentina, que venció a Suiza 3-1.

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