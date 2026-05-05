El lateral derecho, de gran rendimiento, debe hacer que el PSV se olvide de Sergiño Dest

Zakaria El Ouahdi, del KRC Genk, sigue siendo candidato para sustituir a Sergiño Dest en el PSV, según Voetbal International.

En Eindhoven se espera que Dest se marche tras el Mundial a una liga de primer nivel, por lo que el PSV busca sucesores.

El Ouahdi, de 24 años, sigue en la lista del PSV, según el observador de clubes Tim Reedijk.

«El Ouahdi, del Genk, es uno de los candidatos para suceder a Dest, aunque no se puede descartar que clubes aún más importantes se interesen por el prolífico marroquí de 24 años», se lee en el artículo.

El lateral, con dos partidos con Marruecos, tiene contrato con el Genk hasta 2028 y, según Transfermarkt, vale 15 millones de euros.

En Genk está firmando una temporada excelente: 12 goles y 5 asistencias en 41 partidos.

El defensa, nacido en Amberes, ya había sido relacionado con el PSV por el Eindhovens Dagblad, y hace años también figuró en la agenda del Feyenoord.