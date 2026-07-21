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El fichaje se acerca... Laporte acepta unirse al Barcelona

Fichajes
Barcelona
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A. Laporte
España

Los allegados al defensa español informaron al presidente del Barcelona de su deseo

Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, ha dado el visto bueno a incorporarse a las filas del Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano, con el objetivo de reforzar al conjunto catalán en la línea defensiva.

Laporte brilló con claridad con la selección de España en el Mundial 2026 y fue uno de los motivos por los que la Roja se proclamó campeona de su segundo título mundial.

Ese gran rendimiento ha llevado al club catalán a moverse para atraer a Laporte (32 años) a las filas del Barça.

Diversos medios de comunicación españoles informaron este martes de que el Barcelona no necesitará negociar con el Athletic de Bilbao, dado que existe en el contrato de Laporte una cláusula de rescisión de tan solo 15 millones de euros.

El canal catalán «Esport3» señaló que Laporte está realmente interesado en fichar por el Barcelona la próxima temporada.

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Añadió que personas cercanas a Laporte revelaron a Joan Laporta, presidente del Barcelona, el acuerdo del jugador para unirse al Blaugrana este verano.

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