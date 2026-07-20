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Rian Rosendaal

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El Feyenoord vende a Hwang por cinco millones de euros

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In-Beom Hwang deja el Feyenoord y firma con el FC Porto. El centrocampista de 29 años firma por tres temporadas, con opción a una cuarta. El Feyenoord recibirá cinco millones de euros por su traspaso

Hwang ya había acordado su fichaje y superado el reconocimiento médico. Ahora los clubes han pactado el traspaso.

Aunque lo seguían equipos de Inglaterra, Alemania, Oriente Medio y el Monterrey de Dennis Te Kloese, el surcoreano eligió al Oporto por Farioli y la posibilidad de jugar la Liga de Campeones.

El Feyenoord lo fichó en 2024 por siete millones de euros al Estrella Roja, y aunque sufrió lesiones, se consolidó en el once.

La competencia interna, con Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder y Sem Steijn, más el fichaje de Charles Vanhoutte, también influyó en su salida.

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Hwang se marcha tras 54 partidos, 4 goles y 8 asistencias.

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