El Feyenoord presenta a Robert Eenhoorn, el candidato ideal, como director general

Robert Eenhoorn será el nuevo director general del Feyenoord, según anunció el club de Róterdam en un comunicado oficial.

El directivo de 58 años, quien lideró el AZ entre 2014 y 2024, asumirá el cargo en De Kuip el 1 de julio.

Tras la salida de Dennis te Kloese, su nombre sonó con fuerza y ahora se hace oficial.

A través de la web del club, Eenhoorn declara: «Como rotterdamés de nacimiento, estoy muy orgulloso de incorporarme al Feyenoord».

«Hace unos meses me preguntaron si quería suceder a Te Kloese. Hablamos en profundidad sobre mi papel, mi visión y la del club. Fueron conversaciones fructíferas que me confirmaron que Feyenoord es ahora la elección adecuada para mí», afirma Eenhoorn.

Afronta con ilusión este nuevo reto. «Tras unos años buenos, el club necesita un paso adelante. Lo esencial es marcar juntos el rumbo correcto y seguirlo. El reto es preservar la identidad histórica del Feyenoord y, al mismo tiempo, crear las condiciones de una organización deportiva de élite moderna».

Toon van Bodegom, presidente del consejo de supervisión, añade: «No es ninguna sorpresa que el nombre de Robert figurara en lo más alto de nuestra lista. Su experiencia fue clave, pero más importante es que su visión encaje con la del club y que pueda impulsar las mejoras necesarias para seguir avanzando. Así fue».