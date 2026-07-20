El Feyenoord no lo piensa tras oferta de 10 millones

El Feyenoord ha rechazado una oferta de diez millones de euros del OSC Lille por el centrocampista Gjivai Zechiël. Según el experto Martijn Krabbendam, el club francés incluía además bonificaciones y un porcentaje de una futura venta, pero el equipo de Róterdam quiere retener al jugador de 21 años este verano.

La negativa refleja la confianza del club en su progresión. Tras brillar cedido en Sparta de Róterdam y FC Utrecht, el joven parece listo para consolidarse en De Kuip.

En la pretemporada con el Feyenoord ha brillado: en tres amistosos ha dado dos asistencias y ha acelerado el juego. Ante el Sporting Charleroi aportó otras dos asistencias.

Por eso, Krabbendam no cree que el Feyenoord vaya a dejarlo marchar pronto. «La situación de Zechiël y el Lille será muy complicada», afirma en Voetbalpraat (ESPN). «El Feyenoord no quiere venderlo. Han ofrecido diez millones, sin contar bonificaciones ni porcentaje por futura venta. Sin embargo, el Feyenoord ha dicho: queremos retenerlo a toda costa».

Para el experto, retenerlo es solo el primer paso: si el club confía en él, debe ofrecerle un proyecto claro.

Ahí es donde Krabbendam ve un papel importante para el director técnico Dévy Rigaux. «Eso es una buena señal para él, pero si crees en ese chico, también tienes que darle perspectivas de futuro y un nuevo contrato. Ese tipo de asuntos aún tiene que resolverlos Rigaux. Esta semana viajan a Bélgica, así que espero que se produzcan avances».

Krabbendam subraya que el rechazo de la oferta no busca inflar el precio. La decisión se basa únicamente en la confianza deportiva que el club tiene en él. «El Feyenoord ve mucho potencial en Zechiël. Además, lo está haciendo muy bien en los amistosos. Solo que lo cedieron dos veces, primero al Sparta de Róterdam y luego al FC Utrecht».

Para el propio Zechiël, lo más importante en los próximos meses es tener claridad sobre su papel dentro de la plantilla. «Ahora solo quiere tener perspectivas en el Feyenoord. Siempre se ha dicho que tenía roces con Robin van Persie, pero no fue para tanto. Lo que le importaba eran las perspectivas: ¿qué posibilidades tengo de jugar este año? Si tienes un plan, también debe ir acompañado de un contrato. Así suele ser».

Su contrato actual vence en 2028.