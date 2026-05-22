Esta semana se confirmó que Givairo Read es opción seria para el Manchester City. El Feyenoord ya busca sustituto, pero el precio del lateral derecho podría ser un obstáculo para el club de Róterdam.

Según ESPN, el club tiene en mente a Bart van Rooij tras su buena temporada en el FC Twente. El lateral parecía fichar por el Wolverhampton Wanderers en invierno, pero los Tukkers rechazaron venderlo por diez millones de euros.

Ahora, meses después, suena para el Feyenoord pese a tener contrato en Enschede hasta 2028. Eso sí, primero deben vender a Read para que el segundo de la Eredivisie pueda negociar con el Twente.

El Twente pide más de diez millones, por lo que el lateral de 24 años podría preferir probar suerte en el extranjero. Transfermarkt lo valora en nueve millones.

Llegó en 2024 procedente del NEC y ya es titular con John van den Brom: en dos años ha jugado 82 partidos y desde febrero porta el brazalete de capitán.

Mientras tanto, Read se muestra impresionado por el interés del Manchester City, que está en pole position para ficharlo.

Read probablemente jugó su último partido con el Feyenoord. El internacional juvenil neerlandés termina con 54 partidos, 5 goles y 11 asistencias. Bayern de Múnich y Manchester City lo siguen, pero prefiere el City. Su precio mínimo rondaría los 40 millones de euros.