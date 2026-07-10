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Samir NasriImago
Wessel Antes

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El exfutbolista de élite Samir Nasri, detenido en Francia

Francia
Arsenal
Manchester City
Marsella
S. Nasri

El exfutbolista Samir Nasri (39) fue detenido el jueves por la policía francesa, según Le Parisien.

Nasri, nacido en Marsella, brilló en Arsenal y Manchester City, y jugó 41 partidos con la selección francesa.

Se retiró en 2021 en el Anderlecht y ahora ha conmocionado al fútbol francés: fue detenido por un presunto caso de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas.

El francés de origen argelino fue arrestado el jueves en París como sospechoso de implicación en este caso.

Tras unas diez horas detenido, Nasri quedó en libertad después de un extenso interrogatorio, aunque no se descarta un futuro procesamiento.

La noticia ha impactado en Francia, donde Nasri sigue apareciendo con frecuencia en televisión.

Actualmente trabaja como analista en Canal+y se estima que su patrimonio alcanza decenas de millones.

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