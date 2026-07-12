Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Traducido por

El ex primer ministro de España provoca a las estrellas de Francia

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Francia
España
EE. UU.

Mariano Rajoy, ex primer ministro de España, sorprendió a la selección francesa antes de las semifinales del Mundial entre «matadores» y «gallos».

España llegó a semifinales tras ganar 2-1 a Bélgica, y Francia se clasificó al vencer 2-0 a Marruecos.

En un artículo en El Debate, Rajoy elogió la clasificación de España y afirmó: «Ya queda muy poco, y esperamos que lo que viene sea aún mejor».

Y añadió: «La selección española nos ha deleitado con una actuación magnífica y merece una gran felicitación por lo que ha demostrado, ya que Bélgica no era un rival fácil».

En su artículo recordó: «Ahora nos toca Francia en semifinales. No debemos olvidar que Francia es bicampeona del mundo, finalista de la última edición, ha ganado todos sus partidos en este Mundial y lidera la clasificación de la FIFA».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP

Y subrayó: «Francia también cuenta con una plantilla del más alto nivel, aunque sin los franceses, y está practicando un fútbol magnífico; será un rival muy difícil».

Y añadió: «¿Qué debe hacer la selección española? Prefiero no responder, para que nadie siga mi opinión y luego las cosas salgan mal. No podemos permitirnos riesgos».

Concluyó: «Hemos ganado un Mundial y cuatro Eurocopas, más que Francia, que solo ha sido campeona de Europa en dos ocasiones... Ya veremos, pero creo que ganaremos».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google