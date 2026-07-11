El delantero del Ajax anuncia su marcha en Instagram

Don O’Niel está a punto de abandonar el Ajax. Según «Voetbal International», el extremo derecho viajó a Catar para cerrar su traspaso al Al-Ahli.

Tiene contrato con el Ajax hasta 2027, así que el club recibirá una indemnización por traspaso, aún sin cuantificar.

«Después de 13 años, he decidido dejar el club. Llegué aquí de niño y ahora me voy como joven. El Ajax no solo me ha formado como futbolista, sino también como persona. Por eso, tomar esta decisión no ha sido fácil. Sin embargo, al final sentí que era el paso adecuado para mi futuro desarrollo», escribe el jugador que deja el Ajax en Instagram.

«Gracias de corazón a todos los que han acompañado mi trayectoria en estos años: entrenadores, cuerpo técnico, compañeros y afición. Llevaré siempre su apoyo, confianza y recuerdos inolvidables. El Ajax siempre tendrá un lugar especial en mi corazón», concluye O'Neil.

En los comentarios, Sean Steur (fichado por el Newcastle United), Jorthy Mokio y Rayane Bounida le han puesto «me gusta».

Llegó a la cantera en 2013 y pasó por todas las categorías inferiores. Debutó con el Jong Ajax en mayo de 2024 y, meses después, firmó su primer contrato profesional.

Pasó varios años en el banquillo del primer equipo sin disputar minutos, pero con el Jong Ajax ha disputado 38 partidos.