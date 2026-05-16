El Chelsea llega a un acuerdo con Xabi Alonso

El Chelsea ha alcanzado un acuerdo con Xabi Alonso para que sea su nuevo entrenador, según David Ornstein, de The Athletic. El técnico vasco firmará un contrato de cuatro años en Stamford Bridge y la confirmación oficial se espera en breve. Alonso era desde hacía tiempo el candidato preferido del club londinense.

El técnico visitó Londres al inicio de la semana pasada para ultimar detalles y dio su visto bueno. Solo restan trámites finales antes del anuncio oficial.

El club actuó rápido tras el cese de Liam Rosenior el mes pasado; Andoni Iraola también sonó, pero la balanza inclinó hacia Alonso.

Alonso está sin equipo desde su salida del Real Madrid en enero, tras firmar un contrato de tres años que se interrumpió después de solo siete meses. A pesar de un buen inicio liguero, el conjunto blanco no evitó que el Barcelona conquistara el título.

Con él al mando, el equipo ganó diez de los primeros once partidos de Liga, incluido el Clásico del 24 de octubre, pero acabó a cuatro puntos del Barcelona y perdió la final de la Supercopa de España.

Antes, en el Bayer Leverkusen, lo había llevado a ganar la Bundesliga 2023/24 y a terminar invicto en Alemania.

Con este fichaje regresa a la Premier League, donde jugó cinco temporadas con el Liverpool y conquistó la Liga de Campeones.

El Chelsea confía en que Alonso aporte estabilidad tras una temporada convulsa. Rosenior duró menos de cuatro meses y fue destituido tras cinco derrotas seguidas en la Premier League. El interino Calum McFarlane llevó al equipo a la final de la FA Cup, pero el sábado perdieron 1-0 ante el Manchester City.