El Camp Nou, un fortín sin alma que amenaza con debilitar al Barcelona ante el Nápoles en la Champions League

Han pasado 5 años y 2 meses desde la última eliminatoria europea favorable al Barcelona lejos de su gente y aun así los azulgrana perdieron.

Este no sabe jugar sin su gente. El cuadro azulgrana afronta la vuelta de los octavos de la ante el Nápoles sabiendo que jugar a puerta cerrada le puede pasar más factura de lo deseable , no en vano los barcelonistas vienen de tres debacles casi consecutivas -alguna de histórica- cuando ha tenido que resolver su eliminatoria europea lejos de su estadio y de su afición, capaz de llevar en volandas al equipo y lograr remontadas como aquel 6 a 1 que le infligió al de Unai Emery en 2017. Está por ver, pues, cómo el Barcelona rinde el sábado ante las gradas vacías del Camp Nou.

El Barcelona no remata la faena europea sin su afición desde 2015

El rendimiento del cuadro azulgrana cuando ha tenido que certificar la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League no ha sido favorable desde que hace cinco años y dos meses lograra meterse en la final de 2015 después de eliminar al Bayern en el Allianz Arena. Aun así aquel día el Barcelona perdió por 3 a 2 pero hizo valer el 3 a 0 del Camp Nou para aspirar a lucir la corona europea por quinta vez en su historia, como sucedió. Desde entonces, el barcelonismo ha visto como su equipo suspendía en todos y cada uno de los partidos de eliminatoria de vuelta disputados lejos de casa.

Del Calderón a Anfield vía

Cada año, además, el Barcelona ha ido aumentando el grado de despropósito, pues en las dos últimas eliminaciones, ante el y la Roma, los barcelonistas gozaban de marcadores a favor como el 4 a 1 con el que viajaron a Roma o el 3 a 0 con el que se fueron a lal ciudad de The Beatles. Ni así aguantaron el tipo los hombres que entonces entrenaba Ernesto Valverde.

Temporada Estadio Rival Resultado Desenlace 2018-2019 Anfield Liverpool 4-0 Eliminado 2017-2018 Olimpico Roma 3-0 Eliminado 2016-2017 Camp Nou 0-0 Eliminado 2015-2016 Vicente Calderón Atlético 2-0 Eliminado 2014-2015 Allianz Arena Bayern 3-2 Clasificado

Tampoco en la temporada anterior y bajo las órdenes de Luis Enrique Martínez dieron muestras los jugadores azulgrana de dominar la situación lo más mínimo en el Camp Nou, cuando tuvieron que remontarle un 3 a 0 a una Juventus a la que no le remataron ni una sola vez a puerta ni siquiera jugando en casa. Lo grave es que el equipo aseguraba haber escarmentado tras el reciente 4 a 0 en el Parque de los Príncipes que forzó el histórico 6 a 1. El año anterior el Barcelona también se había dejado remontar a domicilio del Atlético al no lograr mantener en el Vicente Calderón el 2 a 1 del Camp Nou.

El Camp Nou, inexpugnable en Europa desde 2013

El Barcelona ha sabido hacerse fuerte en casa y de eso ha vivido desde el año 2013, cuando cosechó a manos del Bayern su última derrota europea en el Camp Nou. De ello han pasado ya siete años y tres meses, lo cual supone una racha de 35 partidos en los que los azulgrana no han concedido derrota alguna como locales. Han sido 31 victorias y 4 empates que han permitido a los catalanes establecer un nuevo récord en la competición que pueden alargar en caso de no perder ante el Nápoles, pues un empate a cero también clasificaría al Barcelona pero no a dos o más goles.

Sin embargo, esta vez todo es diferente y jugar en el Camp Nou a puerta vacía es algo que puede perjudicar y de qué manera a los azulgrana, viendo cómo tampoco en han sabido mantener el tipo lo suficiente como para llegar a la última jornada con opciones de título. Un mes más tarde el Barcelona lo fiará todo a un partido en el que suele tener necesidad extrema de los suyos pero que disputará a puerta vacía.