El Bayern no ejecuta la opción de compra por Coutinho

Rummenigge hace oficial un secreto a voces: "Pagar 120 millones ahora por un jugador no es una opción"

Todos lo intuían, pero ahora es realidad. O mejor dicho, oficial. El Bayern no tenía pensado ejecutar la opción de compra que tenía por Philippe Coutinho tras su año de cesión, pero ahora, por boca de Karl-Heinz Rummenigge, CEO del club bávaro y ex jugador de la entidad, se sabe que esa opción de compra ya expiró. El Bayern ha consumido el plazo y ha renunciado a ejecutar la opción de compara que tenía por el brasileño, negándose a pagar los 120 millones de euros acordados con el FC para poder quedarse al centrocampista en propiedad.

"La opción ya expiró y no la hemos ejercido, ahora tendremos que completar la planificación de la plantilla para la próxima temporada y veremos si el jugador todavía puede tener un papel que desempeñar con nosotros o no”, señaló Rummenigge en declaraciones a la revista "Der Spiegel". Coutinho, actualmente lesionado, ya sabe por boca de Rummenigge que no tendrá continuidad en el Bayern. En su día el gigante bávaro no tuvo reparo en pagar 8.5 millones de euros por una cesión anual, inclyuendo el pago de su alto salario, pero las condiciones económicas acutales, sumadas a la crisis sanitaria por el coronavirus, hacen que Rummenigge crea que “pagar esas cantidades por jugadores no es ahora una opción”, afirmó.

Los mejores colocados para fichar a Coutinho, los clubes de la Premier

El Barça tiene un buen "jaleo" montado con Coutinho. A pesar de que Setién seimpre ha declarado que estaría encantado de poder contar con sus servicios, el club neecsita venderle para hacer "caja". ¿El problema? No aparecen clubes capaces de pagar los 80-90 millones que el Barça pretende recaudar por su traspaso. En todo caso, los clubes interesados sólo quieren oír hablar de una nueva cesión. Tras la negativa del Bayern, ahora el plan a seguir este verano con el brasileño será encontrarle club...y seguramente tendrá que ser en la Premier League. Entre otras cosas, porque sólo los gigantes de la Premier tienen el músculo suficiente para pagar su ficha y para poder plantear una oferta satisfactoria al club azulgrana. En , Coutinho brilló con la camiseta del Liverpool y en el fútbol de Las Islas tiene todavía un gran cartel.