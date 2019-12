El Barcelona prepara otra ofensiva por Neymar en verano

El cuadro azulgrana volverá a la carga por el brasileño en verano, cuando contará con 28 años, y ya prepararía la estrategia para convencer al PSG.

MERCADO

El ya tiene definido el gran objetivo del próximo verano y no es otro que el mismo del anterior, Neymar Da Silva. Sin embargo, y a diferencia de lo acontecido durante la última ventana de mercado, cuando ya tenía cerradas las llegadas de Frenkie De Jong y Antoine Griezmann por casi 200 millones de euros, en esta ocasión el Barcelona priorizará la ofensiva por el brasileño, un jugador cuyo regreso al Camp Nou haría especial ilusión a Leo Messi, pendiente de recibir una nueva propuesta de renovación de su contrato, que actualmente vence en junio de 2021.

El rosarino incluso le habría trasladado al ex del Santos que "solo juntos podemos ganar la " en una conversación que desveló hace un mes y medio France Football. Además, también le recordó que "en dos años me iré del Barcelona y tú tomarás mi relevo" así que mucho más no alargará su vínculo con el Barcelona si cumple con lo anunciado en esta conversación. El club que preside Josep Maria Bartomeu, pues, no tardará en activar la maquinaria para volver a vestir al brasileño de azulgrana para cumplir con el objetivo de convertirse en el sucesor del rosarino cuando le contrató en 2013.

Desde los despachos del Camp Nou esperan poder sufragar con ventas de jugadores por lo menos la mitad de un traspaso cifrado en 222 millones de euros según desveló Leonardo Araujo, director deportivo del , en los últimos días del mercado de verano, aunque está por ver si este precio se mantiene el próximo verano, cuando el jugador contará ya con veintiocho años. Esta vez, sin más debes que los que obliga la remodelación del Camp Nou -que no es poco- el Barcelona espera hacerse con los servicios del jugador.