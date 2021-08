El Barcelona no puede echar ni apartar a ningún jugador

Expertos en derecho deportivo analizan para GOAL la situación legal de los futbolistas que no cuentan para el Barça. Norma aplicable a cualquier club

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el Barcelona tomara medidas drásticas con la situación deportiva de Samuel Umtiti o Miralem Pjanic. Ninguno de los dos cuenta para Ronald Koeman y sus salarios son un problema grave para la economía de la entidad, que está siendo golpeada por la crisis provocada por la pandemia y por la gestión de la junta directiva anterior, presidida por Josep Maria Bartomeu. Debido a esta situación dramática en las cuentas del club, el Barça se vio obligado a desprenderse de Lionel Messi por la imposibilidad de cumplir con el límite salarial marcado por LaLiga. El contrato del argentino, pese a contar con una rebaja del 50% del sueldo, no entraba de ninguna manera en el tope salarial si antes no se conseguía dinero por ventas y una considerable bajada de sueldos en la plantilla.

Tanto Umtiti como Pjanic han sido empujados reiteradamente hacia la puerta de salida del Camp Nou. Incluso, con el ofrecimiento de la carta de libertad para que pudieran buscar un club sin la necesidad de pagar un traspaso. Sin embargo, ninguno de los dos quiso aceptar marcharse libre, una situación que abrió el debate sobre si el club podía rescindirles el contrato de forma unilateral, como ya hizo con Matheus Fernandes. En este medio ya contamos que el Barcelona no iba a rescindir a ningún futbolista más, al no disponer de cláusulas en los contratos que permitieran tal acción. Este debate volvió a la palestra en los últimos días, tras admitir Laporta que se debían reducir "200 millones de euros de la masa salarial" antes de la salida de Messi. Una cifra que ha bajado, pero que debe seguir descendiendo.

Pero, ¿el Barcelona puede rescindir unilateralmente a Umtiti o Pjanic? GOAL ha hablado con dos expertos en jurisdicción deportiva que han puesto luz a la cuestión. "El Barça no puede hacer nada si el jugador no presta su consentimiento. El contrato es obligatorio, a menos de que se produzca una circunstancia que motive un despido disciplinario sin indemnización", cuenta Toni Freixa, abogado experto en derecho deportivo, exdirectivo y excandidato a la presidencia del club. ¿Qué motivos se podrían producir para el despido? "Tiene que haber incurrido en una falta grave que haya propiciado un expediente disciplinario. Por ejemplo, por bajo rendimiento acreditado", algo que en el deporte profesional es muy difícil de probar a menos que el jugador agreda a un compañero o al entrenador, se niegue a entrenar o a jugar o se rebele en el césped durante los entrenamientos o los partidos.

Javier Latorre, también experto en derecho deportivo y vinculado a la Federació Catalana de Futbol, responde en la misma línea: "El contrato siempre está por delante. Depende de cada caso, pero siempre se introduce una cláusula en la que se dictaminará la indemnización a abonar, que puede ser una cifra determinada o la totalidad del contrato". En este caso, el Barcelona no está dispuesto a pagar grandes cantidades para que ningún jugador se marche.

Pero, volvemos a la pregunta, ¿el Barcelona puede rescindir a un jugador de manera unilateral? Poder, puede, aunque después deberá asumir las consecuencias. "El Barça podría entregarle al jugador una carta de despido y luego comunicar a la Federación y a LaLiga que el futbolista no tiene contrato", dice Freixa. Sin embargo, "la carta debe fundamentarse con motivos disciplinarios muy difíciles de probar. Si no hay motivos, el despido sería nulo. Estos motivos, si no son probables, motivarán que el jugador interponga una demanda por despido improcedente y reclame la indemnización que corresponda según su contrato o según la normativa FIFA", algo que Latorre también considera: "Estos temas se regulan por el contrato o por el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA. El jugador podría reclamar ante la FIFA, que resolverá con el artículo 17 de su reglamento".

¿Qué dice el artículo 17? En el caso de rescisión de contrato sin causa justificada, si el futbolista no ha firmado un nuevo contrato con el club tras la rescisión, "la indemnización será equivalente al valor residual del contrato que haya sido rescindido prematuramente". Es decir, al jugador se le deberá abonar la totalidad del salario que le queda por cobrar. Si a Umtiti le quedan dos años de contrato, el Barcelona le debería indemnizar con el sueldo de las dos temporadas si quisiera echarle.

¿Se puede apartar a los jugadores para forzarles a salir?

La respuesta es clara y meridiana: no, es ilegal. No se puede obligar a un jugador a entrenar en solitario, como tampoco se le puede relegar al filial. Por supuesto, tampoco se le puede dejar sin entrenar. "El jugador tiene el derecho de ocupación afectiva y, por lo tanto, derecho a entrenar con el equipo", dice Freixa. "Cualquier medida de presión, como no entrenar o apartarle del grupo, es ilegal. El jugador tiene unos derechos laborales", explica el exdirectivo. De hecho, en 2004 ya se produjo un caso en el Barcelona. El club decidió apartar a Dani García Lara para forzarle a marcharse con contrato en vigor. El jugador demandó al club por 'mobbing' y, antes de ir a juicio, se llegó a un acuerdo para que el Barça le indemnizara y pudiera salir de la entidad de manera acordada.

¿Qué soluciones tiene el club para rebajar salarios?

Llegar a un acuerdo con los futbolistas es la mejor opción. Gerard Piqué, Jordi Alba ya firmaron una reducción de sueldo y, durante estos días, Sergio Busquets y Sergi Roberto ya se pusieron manos a la obra. ¿Pero qué pasa si el club necesita provocar una rebaja global sin un acuerdo previo con los jugadores? Una de las soluciones es el Expediente de Regulación temporal de Empleo (ERE). "Se puede presentar un ERE por causas económicas. Incluso un concurso de acreedores por no poder pagar salarios. Se puede hacer, el Barça tiene caminos para evidenciar que no puede asumir estos sueldos", comenta Freixa. Aunque el abogado tiene claro que esta decisión provocaría una devaluación de la imagen del Barcelona alrededor del mundo. "La imagen no sería la adecuada", concluye. Para el club no sería conveniente aplicar una medida tan drástica, sabiendo que necesita seguir buscando financiación con bancos y fondos de inversión. Su capacidad de conseguir líquido se vería reducida, como también la capacidad de atracción de futbolistas.