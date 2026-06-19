Jari De Busser, portero de 26 años, ficha por el AZ procedente del Go Ahead Eagles y firma hasta 2031.

«Estoy muy contento de estar aquí», afirma el portero en la web del club. «Ya he explorado un poco la ciudad con mi novia. Es un entorno precioso y, por supuesto, ya conocía el estadio de partidos anteriores. Desde el primer momento me sentí muy bien acogido en el club. El AZ me parece un club familiar que ha ido creciendo poco a poco, pero que al mismo tiempo no ha olvidado sus raíces».

«A lo largo de los años, el AZ ha ayudado a muchos jugadores a seguir desarrollándose y a dar el salto a un nivel superior. Eso me atrae enormemente. Siempre he tenido una especial afinidad con el AZ y ahora, formar parte de él, me parece algo muy especial».

El miércoles, el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin ya informó de que el héroe de la copa, de 26 años, ficharía por el Alkmaar por «varios millones». De Busser ha defendido la portería del Go Ahead en nada menos que 65 ocasiones durante los dos últimos años.

En el club de Alkmaar confían en sus cualidades: lo ven como un guardameta experimentado y sólido, capaz de competir con Rome-Jayden Owusu-Oduro. El AZ busca incrementar la competencia en esa posición.

Llegó al club en 2024 procedente del Lommel SK sin coste de traspaso y pronto se convirtió en pieza clave y favorito de la afición en De Adelaarshorst.

Sus actuaciones fueron clave para ganar la copa y, la temporada pasada, jugó 46 partidos oficiales.