El Atlético de Madrid busca sustituto para Thomas y duda sobre si fichar ahora o en enero

Tras la fuga del único mediocentro "puro" que tenía el Cholo, el Atleti busca relevo en el mercado...pero no sabe si fichar ahora o esperar a enero

La fuga deThomas Partey ha dejado un buen dinero en las arcas del Atleti...y un gran vacío en el equipo. Precisamente por eso, Diego Pablo Simeone sigue insistiendo al club en que necesitaría acudir al mercado para poder reforzarse con un mediocentro de las características del ghanés, el único "5" puro que tenía en la plantilla. Tras recaudar los 45 millones de euros por el "clausulazo' de Thomas el último día del cierre de mercado - 5 millones le corresponden al CD que tenía el 10% de sus derechos-, el ha visto cómo esa inyección económica le va a venir de perlas para tapar las diferentes pérdidas que ha ocasionado el impacto de la Covid-19.

Habiendo superado el límite de coste salarial y sabiendo que sólo puede gastar el 25% del dinero que ingrese por ventas en un mercado de la baja , el Atleti se encuentrainmerso en un interesante debate interno: Fichar o no fichar, esa es la cuestión. A un lado, el deseo de los gestores de equilibrar la balanza, ya que este verano han invertido unos 65 milones en la plantila y han recaudado unos 73, entre cesiones y traspasos. Al otro, el deseo del Cholo de reforzar la plantilla con el escaso margen económico que dispone el club, incluso después del adiós de Thomas.

La primera pregunta es obligada: ¿Sería viable fichar a un mediocentro durante este mes de prórroga que tiene por delante el Atlético de Madrid? El club no va precisamente sobrado, pero podría acometer una operación y encajarla en sus parámetros, siempre y cuando pudiera firmar un futbolista que cobrase 3 millones como tope y pudiera firmarle unos 5 años de contrato. ¿Sería lo más aconsejable? Desde el punto de vista económico, no. Es más, deportivamente, parece cuando menos, arriesgado, fichar a un futbolista ahora, cuando ha expirado el plazo de inscripción de jugadores, por lo que el fichaje no podría disputar la fase de grupos de Champions con el Atleti y debería esperar a ser inscrito en febrero.

En la lista de posibles refuerzos que maneja el Atleti aparecen José Campaña ( ), Geoffrey Kondogbia ( ), Mauro Arambarri ( ) e Idrissu Baba (RCD ). Todos esos clubes saben la necesidad deportiva del Atlético de Madrid y esperan con los brazos abiertos una buena oferta rojiblanca. Y la postura de todos es muy parecida: como elemento de presión para sacar el máximo dinero posible por sus jugadores, todos se remiten a la cláusula de rescisión de sus futbolistas. En el caso de José Campaña, existe interés rojiblanco, pero el Levante pide en torno a 35 millones de euros, una cantidad que los colchoneros ven inasumible ahora mismo. En cuanto a Kondogbia, el futbolista desea salir de Valencia y el Atleti podría intentar un traspaso, pero el club ché se ha plantado exigiendo la cláusula, que ahora mismo asciende a 80 millones de euros y desciende a 25 a partir del 1 de enero. En cuanto a Mauro Arambarri, el Getafe le valora en unos 25 "kilos", mientras que Baba, un mediocentro del Mallorca que gusta en la dirección deportiva rojiblanca, tiene una cláusula de 45 millones.

Fichar o no fichar, esa es la cuestión. Al margen de la cesión de Lucas Torreira, lo más factible es que el conjunto rojiblanco intente aguantar sin fichajes hasta enero, cuando se vuelva a abrir el mercado, para entonces acometer una operación por un nuevo jugador, al que ya podría inscribir en febrero para disputar la Liga de Campeones. Entre otras cosas, porque en ese mercado el Atleti también podría volver a liberar masa salarial si da salida a algunos de los jugadores que este mercado tenían que haber salido y acabaron quedándose por falta de ofertas.La pelota está en el tejado del Atleti.