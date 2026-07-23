El árbitro del partido entre Francia y España responde a Deschamps

El árbitro salvadoreño Iván Barton respondió a Didier Deschamps, seleccionador de Francia, quien lo criticó tras el partido de los galos ante España en las semifinales del Mundial 2026.

Deschamps declaró: "Si digo algo en este momento, corro el riesgo de que me consideren un quejica porque hemos perdido. Pero la pregunta que os hago a todos es: ¿tiene este árbitro el nivel exigido para dirigir un partido de semifinal de un Mundial?".

Las declaraciones de Deschamps llegaron tras la derrota de los galos ante España por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, recogida por el diario "As", el árbitro salvadoreño aseguró que las declaraciones del entrenador francés no le afectaron, e insistió en que llegar a este nivel es fruto de largos años de trabajo duro.

Y añadió: "No, en absoluto. Cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Nosotros somos conscientes de lo que hemos vivido, de aquello por lo que hemos luchado, de cómo lo hemos merecido, y sabemos por qué estamos aquí. Ningún comentario hará tambalear nuestras convicciones sobre nuestro objetivo".

Más allá de la polémica en curso, Barton expresó su enorme orgullo por representar a El Salvador en el escenario mundial.

El árbitro considera que su trayectoria demuestra la capacidad de los colegiados de países pequeños para llegar a los más altos niveles, y espera ser un ejemplo para otros árbitros de la región.

También señaló que el apoyo y las felicitaciones que recibió de Pierluigi Collina, presidente del comité de árbitros de la FIFA, tras el partido fueron uno de sus mayores logros en este torneo.