El árbitro comete un error flagrante en el partido entre Alemania y Curazao; el VAR no interviene

Alemania y Curaçao disputaron el domingo por la noche una animada primera parte en el Houston Stadium. A los pocos minutos, un balón desviado de Leroy Sané generó polémica: el árbitro, Jalal Jayed, concedió saque de meta en vez de córner, decisión que el VAR no corrigió y que indignó a los alemanes.

En el minuto 11, tras un disparo desviado de Leroy Sané, Alemania pidió corner, pero el árbitro Jalal Jayed concedió saque de puerta a Curaçao. El VAR no intervino, lo que generó sorpresa en el campo.

Sin embargo, el VAR solo puede intervenir si se otorga un córner indebidamente, pues de ello puede derivarse directamente un gol.

Si no se otorga el córner, como sucedió aquí, la intervención queda prohibida. La decisión del árbitro, por errónea que sea, se mantiene.

El VAR, Zakhele Siwela, actuó según el protocolo pese a la frustración alemana. Los germanos no fueron los únicos en quejarse del arbitraje.

El técnico de Curaçao, Dick Advocaat, protestó airadamente al inicio del descanso, sobre todo por el penalti señalado a Alemania justo antes del descanso, que dejó a su equipo 3-1 abajo al irse al vestuario.