El club saudí Al-Ittihad de Yeda prepara una sorpresa inesperada para su estrella marroquí Youssef En-Nesyri.
El Nasiri se incorporó al Al-Ittihad de Yeda en el pasado mercado de invierno, procedente del Fenerbahçe, para sustituir a Karim Benzema, que fichó por el Al-Hilal.
El Nsiri ha disputado 10 partidos con el Al-Ittihad de Yeda en todas las competiciones, ha marcado 4 goles y ha dado una asistencia.
El diario «Okaz» informó de que el Al-Ittihad de Yeda está estudiando la venta de Al-Nusairi, a pesar de que su contrato está vigente hasta 2028.
Y añadió: «El nivel de Youssef El-Nusiri no ha convencido a los responsables del Al-Ittihad de Yeda, por lo que el club planea fichar a un delantero destacado en sustitución del jugador marroquí».
El Al-Ittihad de Yeda ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga Saudí Roshen, con 45 puntos.
